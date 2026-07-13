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पैप्स की इस हरकत से परेशान हुईं Sonakshi Sinha, बीच सड़क कार में बैठने से किया इंकार; Video Viral

Akansha Ranjan की रिसेप्शन पार्टी में तमाम सितारों के साथ सोनाक्षी सिन्हा भी पहुंचीं थी, लेकिन जब एक्ट्रेस वेन्यू से बाहर निकलीं तो पैपराजी के साथ उनकी नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 13, 2026 1:24 PM IST
पैप्स की इस हरकत से परेशान हुईं Sonakshi Sinha, बीच सड़क कार में बैठने से किया इंकार; Video Viral

पैप्स और सोनाक्षी के बीच क्यों हुई नोकझोंक?

Sonakshi Sinha Viral Video: बॉलीवुड की 'दबंग' गर्ल सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) अक्सर अपने बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बीच सड़क पर कुछ ऐसा कर दिया कि हर कोई देखता रह गया. बीती की रात मुंबई के जुहू स्थित जेडब्ल्यू मैरियट (JW Marriott) होटल में जब सितारों का मेला लगा था, तब सोनाक्षी और पैपराजी के बीच एक ऐसी नोकझोंक हुई जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है. आलम यह था कि, सोनाक्षी ने साफ कह दिया, 'जब तक तुम लोग नहीं जाओगे, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी!'

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दरअसल, 12 जुलाई 2026, रविवार को एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन कपूर और डायरेक्टर शरण शर्मा की ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन (Akansha Ranjan Reception) पार्टी रखी गई थी. इस स्टार-स्टडेड पार्टी में आलिया भट्ट, बॉबी देओल, जैकी श्रॉफ से लेकर बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां पहुंची थीं. वहीं इस पार्टी में रंग जमाने के लिए बॉलीवुड की 'दबंग गर्ल' सोनाक्षी सिन्हा भी ब्लैक कलर के बेहद एलिगेंट आउटफिट में पहुंची थीं, जिसमें वो कहर ढा रही थीं. लेकिन जब पार्टी खत्म हुई और एक्ट्रेस अपने घर जाने लगी तब पैप्स के साथ उनकी नोकझोंक हो गई.

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पैप्स और सोनाक्षी के बीच क्यों हुई नोकझोंक?

पार्टी खत्म होने के बाद जब सोनाक्षी सिन्हा वेन्यू के बाहर निकलीं और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगीं, तो हमेशा की तरह पैपराजी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. पहले तो सोनाक्षी ने मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यार से पैप्स से रिक्वेस्ट की. कि वो साइड हो जाएं और उन्हें जानें दें. एक्ट्रेस ने कहा, 'बस गाइस, अभी गाड़ी के अंदर नहीं... हो गया. थैंक यू, बाय, गुड नाइट.' लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया...जब बार-बार कहने के बाद भी फोटोग्राफर्स वहां से नहीं हटे और कार के दरवाजे के पास कैमरे तानकर खड़े रहे.

'जब तक आप नहीं जाओगे, मैं नहीं बैठूंगी'

पैपराजी को लगातार कैमरा ऑन रखता देख सोनाक्षी ने मुस्कुराते हुए लेकिन बेहद कड़े शब्दों में अपनी बाउंड्री सेट कर दी. वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर ही खड़ी हो गईं और कैमरे के सामने देखकर बोलीं, 'जब तक आप नहीं जाओगे, मैं नहीं बैठूंगी.' सोनाक्षी का यह 'दबंग' और फर्म अंदाज देखकर पैपराजी को भी बात समझ आ गई और उन्होंने तुरंत अपने कैमरे पीछे किए और वहां से थोड़ा दूर हट गए. इसके बाद सोनाक्षी आराम से गाड़ी में बैठीं और वहां से रवाना हुईं. लेकिन अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

फैंस कर रहे हैं तारीफ

अच्छी बात यह रही कि इस पूरी बातचीत के दौरान माहौल बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ. सोनाक्षी ने न तो गुस्सा किया और न ही चिल्लाईं, बल्कि बेहद शालीनता और शांत दिमाग से अपनी बात पैप्स के सामने रखी. वहीं अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो लोग सोनाक्षी के इस तरीके की जमकर तारीफ कर रहे हैं कि, कैसे बिना कोई तमाशा खड़े किए उन्होंने अपनी पर्सनल स्पेस की लाइन खींच दी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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