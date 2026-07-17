Sonam Wangchuk के हाल देखकर फटा पूरे बॉलीवुड का कलेजा, इन सितारों ने तोड़ी चुप्पी

Bollywood celebs Sonam Wangchuk: थ्री इडियट की वजह से फेमस हुए सोनम वांगचुक इस समय भूख हड़ताल की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं. ऐसे में अब एक एक करके बॉलीवुड के सितारों ने उनको सपोर्ट करा शुरू कर दिया है.

Bollywood celebs Sonam Wangchuk

These Bollywood celebs Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) इस समय भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं. पेपर्स लीक होने के बाद उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी जिसमें पूरा देश उनका साथ दे रहा है. हाल ये है कि अब तो बॉलीवुड ने भी उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है. बॉलीवुड सितारे लगातार Sonam Wangchuk के बारे में बात कर रहे हैं. हाल ही में जाने-माने कॉमेडियन और एक्टर भुवन बाम ने भी इस बारे में बात की. भुवन बाम ने कहा, बातचीत से तो सारे मुद्दों के हल निकल आते हैं. मुझे उम्मीद है कि उनकी बात बस कोई सुन ले… इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा ने भी इस मामले पर अपनी भड़ास निकाली है. सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, मैं कभी भी ऐसे बयान नहीं देती हूं लेकिन अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है. वो उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है. सोनम उस सिस्टम से लड़ रहे हैं जो खराब हो चुका है. सोनाक्षी सिन्हा के अलावा विशाल ददलानी भी सोनम वांगचुक की हिम्मत की सराहना कर रहे हैं. सोनम वांगचुक के लिए विशाल ददलानी ने कहा, मुझे दुख तो इस बात का हो रहा है कि देश में न होने की वजह से मैं सोनम वांगचुक का साथ नहीं दे पा रहा हूं.

सोनम वांगचुक के बारे में क्या हो रही हैं बातें?

इसके अलावा जानेमाने कॉमेडियन आशीष चंचलानी ने भी इस बारे में अपनी राय रखी है. आशीष चंचलानी ने कहा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिम्मेदार विभाग एक बार सोनम वांगचुक की बात जरुर सुनेंगे. कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा. वो इस समय दर्द से गुजर रहे हैं. अब ये मुद्दा राजनीति से बहुत ऊपर उठ चुका है.

अतुल कुलकर्णी ने कही ये बात

सोनम वांगचुक को सपोर्ट करते हुए एक्टर अतुल कुलकर्णी ने कहा, उनका समर्थन करने के लिए मैं भी एक दिन का अंशन करने वाला हूं. जानेमाने एक्टर शिवांकित ने देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इस भूख हड़ताल में कोई एजेंडा तलाशने से अच्छा है कि कुछ समय के लिए सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया जाए. वहीं जानेमाने एक्टर शियाजी शिंदे ने भी सोनम वांगचुक को लेकर अपनी राय रखी है. शियाजी ने कहा, शांति के जरिए भी क्रांति लाई जा सकती है. सोनम वांगचुक ने एक बार फिर से ये बात साबित कर दी है. सोनम वांगचुक की तरह आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ही अनशन करेंगी. सोनम वांगचुक की आवाज को सुना जाना चाहिए. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…