लाइव कॉन्सर्ट में सिक्योरिटी तोड़ Sonu Nigam तक पहुंचा शख्स, सिंगर की इस बात ने बटोरी सुर्खियां; Video Viral

Sonu Nigam के लाइव कॉन्सर्ट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बीच शो एक फैन सिक्योरिटी तोड़ सोनू निगम के पास पहुंचता है फिर सिंगर जो काम करते हैं उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सोनू निगम का लाइव कॉन्सर्ट वीडियो वायरल

Sonu Nigam Live Concert Viral Video: बॉलीवुड के पॉपुलर प्लेबैक सिंगर सोनू निगम (Sonu Nigam) सिर्फ फिल्मों में गाने तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि वो अक्सर फैंस के बीच जाकर लाइव कॉन्सर्ट भी करते हैं. इसी कड़ी में एक्टर और सिंगर सोनू निगम इन दिनों कोल्हापुर में लाइव कॉन्सर्ट (Sonu Nigam Live Concert) कर रहे हैं, लेकिन शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, जब सोनू निगम स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस (Sonu Nigam Live Concert Viral Video) दे रहे थे, तभी सिक्योरिटी को तोड़कर उनका एक जबरा फैन स्टेज पर चढ़ जाता है और उनके पैर छूने लगता है. हालांकि, इस दौरान वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत स्टेज पर आते हैं और फैन को वहां से हटाने लगते हैं, लेकिन इस दौरान सोनू निगम उन्हें रोककर फैन के साथ जो करते हैं वो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

फैन के साथ Sonu Nigam ने क्या किया?

कोल्हापुर लाइव कॉन्सर्ट के दौरान हुई इस घटना का वीडियो सोनू निगम ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें साफ-साफ फैन को सिक्योरिटी को तोड़कर स्टेज पर चढ़कर सिंगर का पैर छूते हुए देखा जा सकता है. लेकिन जब फैन मंच पर आता है पहले तो सिंगर डर जाते हैं और गाते-गाते ही पीछे हटने लगते हैं और तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आकर शख्स को हटाने लगते हैं, हालांकि, सोनू तभी अपना माइक फैन को पकड़ा देते हैं और उससे गाने को कहते हैं. जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, लेकिन वीडियो से ज्यादा सिंगर का कैप्शन लोगों का ध्यान खींच रहा है.

Sonu Nigam ने वीडियो के कैप्शन में क्या लिखा?

दरअसल, लाइव कॉन्सर्ट का ये वीडियो शेयर करते हुए सोनू निगम ने लिखा, 'क्यों पिटने वाले काम करते हो ऑडियंस? इस बार तो बचा लिया लेकिन हर बार नहीं बचा पाऊंगा.' वहीं इस वीडियो पर अब यूजर्स के रिएक्शन आ रहे हैं, जिसमें एक यूजर ने लिखा, 'सिर्फ आप ही इसे इस तरह संभाल सकते थे.' दूसरे ने लिखा, 'जब कोई कलाकार स्टेज पर होता है तो वो प्रार्थना के मूड में होते हैं...बीच में बिना परमिशन के दखल देना गुनाह समझा जाना चाहिए.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स सोनू निगम की इस पोस्ट पर देखने को मिल रहे हैं.

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आपको बता दें कि, साल 2026 की शुरुआत में रिलीज हुई सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' में सोनू निगम (Sonu Nigam Song) ने 'मिट्टी के बेटे' और 'घर कब आओगे' गाया है. वहीं इसके अलावा हाल ही में रिलीज हुई नीतू कपूर और कपिल शर्मा की फिल्म 'दादी की शादी' में भी उनकी आवाज को सुना जा सकता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…