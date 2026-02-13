'आपका नाम गूंज रहा है...' राजपाल यादव की मदद करने वाले Sonu Sood के पैरों में पड़ा ये बच्चा, तारीफ में कह दी इतनी बड़ी बात

Young boy praise Sonu Sood who supports Rajpal Yadav: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव (Rajpal Yadav) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर करके ससनी मचा दी थी. राजपाल यादव ने दावा किया था कि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं. राजपाल यादव का ये हाल देखकर बॉलीवुड में खलबली मच गई थी. बॉलीवुड सितारे लगातार राजपाल यादव की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं. इस लिस्ट में एक नाम सोनू सूद का भी है. कुछ समय पहले ही राजपाल यादव के लिए सोनू सूद ने एक वीडियो शेयर की थी. इस वीडियो के जरिए सोनू सूद ने कहा था कि वो राजपाल यादव की मदद करने वाले हैं. ऐसा करके सोनू सूद ने राजपाल यादव के फैंस के साथ साथ आम जता का भी दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर एक बच्चे का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ये बच्चा सोनू सूद से बात करता नजर आ रहा है.
सोनू सूद की तारीफों में बच्चे ने पढ़े कसीदे
वीडियो में इस बच्चे ने सोनू सूद की तारीफ की और सबको बताया कि वो एक सच्चे हीरो हैं. इस वीडियो में राजपाल यादव के बारे में बात करते हुए ये बच्चा कहता नजर आ रहा है, आपने जो राजपाल यादव के लिए बड़ा कदम उठाया है वो बहुत अच्छा है. आज तक ये कदम किसी ने नहीं उठाया है... न ही कोई ये कदम उठा पाएगा. इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर हर कोई आपके बारे में ही बात कर रहा है. कई लोगों ने फेक वीडियो बनाए, लेकिन राजपाल यादव के लिए कुछ पे नहीं किया. आपने जो बोला वो करके दिखा दिया. आज आपके नाम का डंका बज रहा है.
इमोशनल हुआ सोनू सूद का फैन
आगे इस लड़के ने कहा, आज कोई एक रुपए का भरोसा नहीं करता. आपने इतनी बड़ी रकम उनको दे दी. आप ही रियल हीरो हैं. पिछली बार जब मैं मिला था आपसे तो मैं रोया था. आज मैं बहुत खुश हूं आपसे मिलकर... थैंक यू सर... ये बात बोलते हुए इस फैन ने सोनू सूद को अपने गले लगा लिया. वहीं सोनू ने भी बड़े प्यार से अपने इस फैन को धन्यवाद कहा.
View this post on Instagram
सोनू सूद के गले लगा ये फैन
इस लड़के की इस वीडियो ने एक बात को साफ कर दी है कि वो सोनू सूद का बहुत बड़ा फैन है और उसे वो पहले भी मिल चुका है. अब सोशल मीडिया पर सोनू सूद का ये वीडियो वायरल हो रहा है. लोग सोनू सूद की खूब तारीफ कर रहे हैं.
Subscribe Now
Enroll for our free updates