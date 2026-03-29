हनी सिंह संग स्टेज पर सौंदर्या शर्मा ने किया ऐसा डांस, वीडियो देख लोग बोले- 'इतने गंदे स्टेप�...

Soundarya Sharma Honey Singh Video: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स सौंदर्या शर्मा और हनी सिंह का एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है. इसके बाद एक्ट्रेस को काफी ट्रोल किया जा रहा है.

'बिग बॉस' फेम एक्ट्रेस सौंदर्या शर्मा (Soundarya Sharma) अपनी ग्लैमरस इमेज के लिए काफी पॉपुलर है. उनके फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. बताते चलें कि सौंदर्या शर्मा एक्ट्रेस होने के साथ ही डॉक्टर भी हैं और वह डेंटिस्ट रह चुकी हैं. फिलहाल, वह अपने एक वीडियो को लेकर काफी चर्चा में आ गई हैं और उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है. दरअसल, सौंदर्या शर्मा ने हाल ही में एक लाइव शो के दौरान स्टेज पर हनी सिंह (Honey Singh) के साथ डांस किया. डांस के दौरान उनके गंदे स्टेप लोगों को पसंद नहीं और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. एक्ट्रेस सौंदर्या शर्मा का वीडियो वायरल होते ही लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया.

सौंदर्या शर्मा ने इस गाने पर किया डांस

सौंदर्या शर्मा ने सिंगर और रैपर हनी सिंह के साथ 'माई स्टोरी-इंडिया चैप्टर' टूर के दौरान मुंबई में शनिवार को परफॉर्मेंस दे रही थीं. इस कार्यक्रम के कई वीडियो सोशस मीडिया पर सामने आए हैं. इसमें से एक वीडियो में वह अपनी फिल्म 'हाउसफुल 5' गाने 'लाल परी' पर डांस करते नजर आईं. इस गाने को सिमर कौर और हनी सिंह ने गाया है. सौंदर्या शर्मा के गाने 'लाल परी' पर डांस स्टेप लोगों को पसंद नहीं आए. इसके बाद सौंदर्या शर्मा को ट्रोल किया जाने लगा. एक यूजर ने लिखा है, 'इतने गंदे स्टेप.' एक यूजर ने लिखा है, 'ये कौन सा डांस है.' एक यूजर ने लिखा है, 'नए जमाने का डांस.' एक यूजर ने लिखा है, 'ये तो डॉक्टर बन रही थी और अब ये डांस.'

इन शहरों में होगा हनी सिंह का 'माई स्टोरी-इंडिया चैप्टर' टूर

बताते चलें कि हनी सिंह का 'माई स्टोरी-इंडिया चैप्टर' टूर भारत के अलग-अलग शहरों में हो रहा है. हनी सिंह के इस टूर का दिल्ली में 14 मार्च को पड़ाव था और इस दौरान उनके साथ लॉरेन गॉटलिब नजर आई थीं. अब 28 मार्च को मुंबई में हनी सिंह और सौंदर्या शर्मा ने स्टेज शेयर किया है. हनी सिंह का 'माई स्टोरी-इंडिया चैप्टर' टूर की यात्रा अब पुणे में 4 अप्रैल को, कोटा में 11 अप्रैल को, इंदौर में 25 अप्रैल को, लखनऊ में 2 मई को, कोलकाता में 9 मई को और बेंगलुरु में 16 मई को पहुंचेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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