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'मेरे अपने जान के दुश्मन बने पड़े हैं', 'स्प्लिट्सविला 16' के कंटेस्टेंट योगेश रावत की पोस्ट देख फैंस के बीच मची खलबली

Splitsvilla 16 Contestant Latest Post: 'स्प्लिट्सविला 16' के कंटेस्टेंट योगेश रावत की पोस्ट चर्चा में बनी हुई है. उनकी इस पोस्ट से पता चल रहा है कि वह काफी ज्यादा डिस्टर्ब हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 28, 2026 6:18 PM IST

'मेरे अपने जान के दुश्मन बने पड़े हैं', 'स्प्लिट्सविला 16' के कंटेस्टेंट योगेश रावत की पोस्ट देख फैंस के बीच मची खलबली
योगेश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.

चर्चित रियलिटी शो 'स्प्लिट्सविला 16' (Splitsvilla 16) के कंटेस्टेंट योगेश रावत (Yogesh Rawat) के लेटेस्ट पोस्ट शेयर कर फैंस को बीच खलबली मचा दी है. उनका कहना है कि उनके अपने जान के पीछे पड़े हैं. योगेश रावत की ये पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग के बाद आया है. दरअसल, योगेश रावत को आकांक्षा चौधरी को छोड़ने और शो में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रुरु ठाकुर के साथ जोड़ी बनाने के बाद ट्रोल किया जा रहा है. वह सोशल मीडिया पर इन ट्रोल्स को रिप्लाई भी देते रहते हैं. आखिरकार योगेश रावत ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में अपना दर्द बयां कर दिया और कहा है कि अब उनके लिए हर दिन मुश्किल हो जाता रहा है. 'स्प्लिट्सविला 16' के कंटेस्टेंट की इस पोस्ट के बाद फैंस चिंतित हो गए हैं.

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योगेश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया अपना दर्द

योगेश रावत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर पोस्ट में लिखा है, 'दोस्तों, मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे आसपास के सभी लोग अजीब व्यवहार कर रहे हैं, पता नहीं क्यों. मैंने क्या ही कर दिया है, हर दिन मुश्किल होता जा रहा है. मैं एक चीज संभाल रहा हूं, दूसरी खराब हो रही है, मेरे अपने मेरी जान के दुश्मन बने पड़े हैं. मैंने मजबूत बने रहने के लिए कोशिश करना छोड़ दिया है, क्योंकि हालात अब उनके हाथ से निकल रहे हैं. ये शो के बारे में नहीं है, ये मेरी निजी जिंदगी में चल रही सम्स्याओं के बारे में है.' 'स्प्लिट्सविला 16' के कंटेस्टेंट योगेश रावत की पोस्ट के बाद फैंस उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर परेशान हो गए हैं.

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योगेश रावत के फैंस हुए परेशान

योगेश रावत की इस पोस्ट को लेकर लोग सोशल मीडिया पर रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'किसी से इतनी भी नफरत ना करो प्लीज, हो गया बस.' एक फैन ने लिखा है, 'हमें उनको लेकर थोड़ा नरम होना चाहिए.' एक फैन ने लिखा है, 'क्या उसकी जान लेकर मानोगे क्या? अब छोड़ भी दो.' योगेश रावत की पोस्ट पर फैंस को परेशान नजर आ रहे हैं लेकिन आकांक्षा चौधरी और रुरु ठाकुर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है. हालांकि, फैंस को उम्मीद को दोनों योगेश रावत को लेकर प्रतिक्रिया देंगे. फिलहाल, 'स्प्लिट्सविला 16' के कंटेस्टेंट योगेश रावत का सोशल मीडिया चर्चा का विषय बना हुआ है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Entertainment News Splitsvilla 16 Yogesh Rawat