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सिंगर सुनंदा शर्मा के लाइव शो में स्टेज पर जबरन चढ़े युवक ने की ये हरकत, वीडियो हुआ वायरल

Sunanda Sharma Live Concert Video: सिंगर सुनंदा शर्मा के लाइव शो के दौरान एक युवक स्टेज पर चढ़ गया. इसके बाद इवेंट में अफरातफरी का माहौल बन गया. इसका वीडियो सामने आया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 4, 2026 5:19 PM IST

सिंगर सुनंदा शर्मा के लाइव शो में स्टेज पर जबरन चढ़े युवक ने की ये हरकत, वीडियो हुआ वायरल
सुनंदा शर्मा के कॉन्सर्ट का वीडियो सामने आया है.

पॉपुलर सिंगर सुनंदा शर्मा (Sunanda Sharma) का गाजियाबाद के एक कॉलेज में लाइव कॉन्सर्ट था और वह परफॉर्म कर रही थीं. उनके एक से एक बढ़कर एक गानों पर लोग झूम रहे थे. इसी बीच एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर स्टेज पर चढ़ गया और सुनंदा शर्मा की तरफ बढ़ा. इस युवक ने सिंगर को छूने की कोशिश की और वह काफी ज्यादा डर गईं और पीछे की तरफ भाग गईं. इसके बाद इस युवक को सिक्योरिटी ने पकड़कर स्टेज से नीचे किया. इस घटना ने लाइव कॉन्सर्ट का मजा खराब कर दिया. सुनंदा शर्मा के लाइव कॉन्सर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सुनंदा शर्मा के शो में हुआ हंगामा

सुनंदा शर्मा के शो को लेकर बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के एक कॉलेज में 3 अप्रैल को उनका लाइव कॉन्सर्ट था. इस दौरान कॉलेज को कई छात्र मौजूद थे और सिंगर के गानों को एंजॉय कर रहे थे. इसी बीच एक युवक अचानक से स्टेज पर चढ़ गया और सुनंदा शर्मा को छूने की कोशिश की. ये सब देखकर वह काफी ज्यादा घबरा गईं और चीख पड़ीं. इसके बाद सुनंदा शर्मा स्टेज पर पीछे की तरफ चली गईं. हैरान करने वाली बात ये है कि वह युवक बेखौफ स्टेज पर ही खड़ा रहा. इस घटना के तुरंत बाद पुलिस और बाउंसर ने युवक को स्टेज से नीचे उतारा. इस युवक को लेकर बताया जा रहा है ये इसी कॉलेज का छात्र है. पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. इस घटना ने सुरक्षा-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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सुनंदा शर्मा ने दोबारा नहीं शुरू किया शो

सुनंदा शर्मा के लाइव शो का वीडियो ठाकुर वरुण चौहान नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस वीडियो पर लोग कमेंट कर रहे हैं. सुनंदा शर्मा के लाइव कॉन्सर्ट में हुई इस घटना को लेकर कहा जा रहा है कि वह स्टेज से जाने के बाद दोबारा स्टेज पर नहीं आईं. सुनंद शर्मा से फिर से शो शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट की गई लेकिन उनकी टीम ने सुरक्षा और सिंगर की मानसिक हालत को देखते हुए शो को खत्म करने का फैसला किया. सिंगर सुनंदा शर्मा के लाइव कॉन्सर्ट का ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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