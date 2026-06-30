करोड़ों के मालिक सनी देओल के फटे जूतों पर टिकी सबकी नजर, 'इक्का' ट्रेलर लॉन्च से हैरान करने वाला वीडियो वायरल

अपकमिंग फिल्म 'इक्का' के ट्रेलर लॉन्च पर सनी देओल के फटे जूतों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. वहीं पाजी ने अपनी कल्ट क्लासिक फिल्म 'दामिनी' से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा शेयर किया है.

सनी देओल के फटे जूतों पर टिकी सबकी नजर

अपनी आगामी ड्रामा फिल्म 'इक्का' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंचे बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल एक अनोखी वजह से चर्चा में आ गए हैं. इस ग्रैंड इवेंट में जहां सबकी नजरें फिल्म की स्टारकास्ट पर थीं, वहीं पैपराजी के कैमरों ने सनी देओल के जूतों पर कुछ ऐसा नोटिस किया जो देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया. 'इक्का' के मंच पर सनी देओल बेहद कूल अंदाज में नजर आए, लेकिन इवेंट के दौरान उनके जूतों का नीचे हील का हिस्सा फटा हुआ दिखाई दिया. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, फैंस और ट्रोलर्स के बीच बहस छिड़ गई. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स मजे लेते हुए जूतों की कीमत का अंदाजा लगाने लगे, तो कुछ ने चुटकी लेते हुए कहा कि पाजी ने जल्दबाजी में बिना देखे ही फटे जूते पहन लिए.

हालांकि, इस बीच सनी पाजी के सच्चे फैंस उनके बचाव में उतर आए. फैंस का कहना था कि सनी देओल दिखावे से दूर रहने वाले एक बेहद सादगी पसंद इंसान हैं. उनके लिए इवेंट में समय पर पहुंचना और अपनी फिल्म को सपोर्ट करना ज्यादा जरूरी था, न कि महंगे जूतों का शो-ऑफ करना.

सनी देओल का दिलचस्प यू-टर्न

जूतों के विवाद से इतर, सनी देओल ने इस इवेंट में अपनी 1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दामिनी' को लेकर एक बेहद भावुक और हैरान करने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि वह इस फिल्म का हिस्सा सिर्फ अपने प्रोड्यूसर्स की खातिर बने थे. सनी देओल ने पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा, "सच कहूं तो उस फिल्म में मेरा कोई बड़ा रोल नहीं था. मेकर्स के मुताबिक वह एक बहुत छोटा सा कैमियो था. जब मेरे दोस्त जो इसे प्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने तुरंत हां कह दिया क्योंकि मैं बस उस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहता था. मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म इतनी कल्ट साबित होगी और मेरा वो छोटा सा किरदार लोगों के दिलों में इस कदर बस जाएगा."

'दामिनी' से 'इक्का' तक का सफर

बता दें कि राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी 'दामिनी' भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन कोर्टरूम ड्रामा फिल्मों में गिनी जाती है, जिसमें मीनाक्षी शेषाद्रि, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी जैसे दिग्गजों ने काम किया था. वहीं अगर सनी देओल की नई फिल्म 'इक्का' की बात करें, तो सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी देओल के साथ अक्षय खन्ना, दीया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम और संजीदा शेख जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आने वाले हैं. एल्केमी फिल्म्स के बैनर तले बनी यह अवेटेड फिल्म 10 जुलाई को सीधे नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.