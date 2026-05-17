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Sushant Singh Rajput के हमशक्ल पर टिक जाएंगी निगाहें, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो

Sushant Singh Rajput Lookalike Video: सुशांत सिंह राजपूत का साल 2020 में निधन हो गया था. दिवंगत अभिनेता के हमशक्ल के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 17, 2026 8:54 PM IST
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सुशांत सिंह राजपूत के हमशक्ल के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हैं.

टीवी की दुनिया से लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने वाले सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का साल 2020 में निधन हो गया था. उनके निधन से ना सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बल्कि पूरे देश में लोगों को गहरा सदमा लगा था. सुशांत सिंह राजपूत भले ही इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन वह किसी ना किसी तरीके से चर्चा में बने रहते हैं. इसी बीच दिवंगत अभिनेता के हमशक्ल के वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. इसके बाद फैंस को सुशांत सिंह राजपूत की याद आ रही है. जिस लड़के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और काफी हद तक दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जैसा दिख रहा है.

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सुशांत सिंह राजपूत के हमशक्ल के वीडियो पर आ रहे कमेंट

सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर अयान नाम बनी आईडी पर कई वीडियोज देखे जा सकते हैं. इसकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 3 लाख फॉलोवर्स हैं. अयान अक्सर अपने फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं. ये लड़का सुशांत सिंह राजपूत की तरह दिखाई देता है. उसकी मुस्कान और आंखों से लेकर बालों तक सबकुछ सुशांत सिंह राजपूत से मिलता है. अयान नाम के इस लड़के के वीडियोज को देखकर फैंस को दिवंगत अभिनेता की याद आ रही है और वह इमोशनल हो रहे हैं. फैंस इन वीडियोज को पसंद करने के साथ ही कमेंट भी कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'वेलकम बैक सुशांत'. एक फैन ने लिखा है, 'सुशांत की कार्बन कॉपी लग रहा है.' एक फैन ने लिखा है, 'भाई आप फिल्मों में आ जाओ.' एक फैन ने लिखा है, सुशांत की फैमिली से मिलवाना चाहिए.' हालांकि, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि ये वीडियोज एआई की मदद से बनाए गए हैं और ऐसा करना गलत है.

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सुशांत सिंह राजपूत का साल 2020 में हुआ था निधन

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने टीवी इंडस्ट्री से अपना करियर शुरू किया था. उन्होंने काफी नाम कमाया था. इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्मों में कदम रखा और काफी सफल रहे. सुशांत सिंह राजपूत का साल 2020 में 14 जून को निधन हो गया था. 34 साल के एक्टर के निधन की खबर ने फैमली समेत फैंस को झटका दिया था. फैंस आज भी उनका भुला नहीं पाए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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