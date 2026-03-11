Dhurandhar के किरदारों में नजर आए 'तारक मेहता...', के सितारे, AI ने इस स्टार को बनाया 'रहमान डकैत'

TMKOC Cast As Dhurandhar Characters: 'धुरंधर' का क्रेज ऐसा है कि एआई से फिल्म के किरदारों का अलग-अलग अंदाज दिखाया जा रहा है. अब एआई के जरिए 'तारक मेहता का उस्टा चश्मा' के एक्टर्स को फिल्म के किरदारों में दिखाया गया है.

साल 2025 के 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) का फीवर लोगों पर ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं, अब फिल्म के दूसरे पार्ट 'धुरंधर 2' का जबरदस्त बन रहा है. इसी बीच आपको बताते हैं कि फिल्म 'धुरंधर' के किरदारों को लेकर एआई के जरिए भी काफी कमाल दिखाया गया है. अब एक एक्स यूजर ने टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) के स्टार्स को फिल्म 'धुरंधर' के किरदारों में दिखाया है. ये एआई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है और लोग रिएक्शन दे रहे हैं.

'धुरंधर' के किरदारों में फिट किए 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के स्टार्स

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'Mr SP' नाम के यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है. एआई जेनरेटेड वीडियो में दिखाया गया है कि फिल्म 'धुरंधर' के किस किरदार में टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का कौन सा स्टार्स फिट बैठ रहा है. यूजर ने जो वीडियो बनाया है, उसमें अय्यर को जमील जमाली, पोपटलाल को उजैर बलोच, तारक मेहता को अजय सान्याल, रोशन सोढ़ी को चौधरी असलम, चंपकलाल को मेजर इकबाल, माधवी भिड़े को उल्फत, आत्माराम भिड़े को रहमान डकैत, बबिता को यालीना जमाली, जेठालाल को हमजा अल मजारी और दया को बड़े साहब बनाया है.

फिल्म 'धुरंधर' को मिला काफी अच्छा रिस्पॉन्स

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' को काफी पसंद किया गया था. फिल्म के हर किरदार ने जबरदस्त अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया. सच्ची घटना पर बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन किया था. फिल्म 'धुरंधर' के रिलीज होने के बाद इसको लेकर एआई के तमाम वीडियोज बने हैं. फिलहाल, फिल्म 'धुरंधर' के दूसरे पार्ट 'धुरंधर 2' का इंतजार किया जा रहा है. ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म 'धुरंधर 2' का 7 मार्च को ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसे काफी पसंद किया गया. बताते चलें कि फिल्म 'धुरंधर 2' के पेड प्रीव्यू की एडवांस बुकिंग हो रही है और खूब टिकट बिक रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more