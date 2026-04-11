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'टी-शर्ट उतारो और', नासिक के ढोंगी बाबा अशोक खरात की एक और शर्मनाक वीडियो वायरल, क्लिप ने मचाया हड़कंप

नासिक के ज्योतिषी अशोक खरात का असली और घिनौना चेहरा सबके सामने आ गया है. अब अशोक खरात पुलिस के शिकंजे में है लेकिन उसकी वीडियो अभी भी सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वायरल हो रहें हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 11, 2026 12:34 PM IST

'टी-शर्ट उतारो और', नासिक के ढोंगी बाबा अशोक खरात की एक और शर्मनाक वीडियो वायरल, क्लिप ने मचाया हड़कंप
अशोक खरात की काली करतूत

नासिक के तथाकथित ज्योतिषी अशोक खरात का घिनौना चेहरा बेनकाब हो गया है. 'अघोरी थेरेपी' और इलाज के नाम पर मासूम बच्चियों के यौन शोषण का नया वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. इंटरनेट केबल और टेस्टर जैसी चीजों से मासूमों को प्रताड़ित करने वाले इस ढोंगी पर अब पुलिस का शिकंजा कस चुका है. SIT की जांच में हर दिन नए और रूह कंपा देने वाले खुलासे हो रहे हैं. महाराष्ट्र के नासिक में खुद को भगवान और बड़ा ज्योतिषी बताने वाले अशोक खरात की करतूतों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. आए दिन इस ढोंगी के खिलाफ नई खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन हाल ही में लीक हुए एक MMS वीडियो ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है.

तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

वायरल हो रहे इस नए वीडियो में अशोक खरात की दरिंदगी साफ देखी जा सकती है. वह अपने केबिन में एक बच्ची को उसकी टी-शर्ट ऊपर करने के लिए मजबूर करता है. हद तो तब हो गई जब वह किसी मेडिकल उपकरण के बजाय इंटरनेट केबल और केबल टेस्टर जैसे चीजों का इस्तेमाल बच्ची के पेट पर इलाज के नाम पर करता नजर आया. इस पूरे वाकये की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब यह सब हो रहा था, तब बच्ची की मां भी उसी केबिन में मौजूद थी. अंधविश्वास का चश्मा पहने मां को शायद यह समझ ही नहीं आया कि इलाज के बहाने उसकी बेटी के साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी और शोषण हो रहा है.

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अशोक खरात पर दर्ज हैं कई मामले

अशोक खरात इन घिनौनी हरकतों को 'अघोरी थेरेपी' का नाम देता था. वह लोगों को यकीन दिलाता था कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो तकनीकी चीजों के जरिए बीमारियों को ठीक कर सकती हैं. लेकिन असल में, यह केवल मासूमों और महिलाओं के यौन शोषण का एक जरिया था. सीसीटीवी कैमरों में कैद फुटेज ने उसकी इन काली करतूत की पोल खोलकर रख दी है.
अशोक खरात कोई मामूली अपराधी नहीं है. उस पर पहले से ही रेप (बलात्कार), यौन उत्पीड़न और अवैध हथियार रखने जैसे संगीन मामले दर्ज हैं.

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ढोंगी बाबाओं से रहें दूर

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है, जिसकी कमान पुलिस उपायुक्त तेजस्वी सातपुते संभाल रही हैं. खरात के ऑफिस से मिले सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है. पुलिस को शक है कि इस तरह की कई और खौफनाक घटनाएं वहां हुई होंगी जो अब तक सामने नहीं आई हैं. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बाबा के काले साम्राज्य के और भी राज खुलने की उम्मीद है. यह मामला उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए ऐसे ढोंगी बाबाओं और स्वयंभू ज्योतिषियों के पास जाते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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