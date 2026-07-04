Taylor Swift ने चोरीछिपे रचाई Travis Kelce के साथ शादी, फैंस के बीच मचा कोहराम

Taylor Swift and Travis Kelce Are Officially Married: खबर आ रही है कि अमेरिका की मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट ने अपने मंगेतर ट्रैविस केल्सी संग शादी कर डाली है. इस खबर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. सोशल मीडिया पर हर कोई इस शादी के बारे में बात कर रहा है.

Taylor Swift ने चोरीछिपे रचाई Travis Kelce के साथ शादी, फैंस के बीच मचा कोहराम

Taylor Swift and Travis Kelce Are Officially Married: टेलर स्विफ्ट (Taylor Swift) हॉलीवुड की उन सिंगर्स में हैं जिनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है. टेलर स्विफ्ट पर करोड़ों लोग जान छिड़कते हैं. पता नहीं कितने लोग टेलर स्विफ्ट की केवल एक झलक देखने का इंतजार करते हैं. टेलर स्विफ्ट आए दिन अपने शानदार गानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. ये वही टेलर स्विफ्ट है जिसने लव स्टोरी जैसे गाने को गाकर बताया कि हर किसी की लव स्टोरी पूरी होती है. रोमियो ने किस तरह अपनी जूलियट की जान बचाई. इसी बीच टेलर स्विफ्ट ने अपनी खुद की लव स्टोरी को मुकम्मल कर डाला है. खबर है कि टेलर स्विफ्ट ने अपने मंगेतर ट्रैविस केल्सी (Travis Kelce) के साथ शादी रचा डाली है. यहां मजेदार बात ये है कि टेलर स्विफ्ट ने अपनी शादी की भनक किसी को भी नहीं लगने दी. हालांकि उनके शहर के बैनर उनके प्यार की दास्तान को चिल्ला चिल्लाकर बता रहे हैं. टेलर स्विफ्ट ने एक प्राइवेट सेरेमनी में ट्रैविस केल्सी संग शादी कर डाली है. इस खबर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. टेलर स्विफ्ट की शादी की खबर ने उनके फैंस का दिल तोड़ दिया है.

कौन बने टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्सी के मेहमान?

अब सोशल मीडिया पर हर कोई टेलर स्विफ्ट की शादी के बारे में बात कर रहा है. हालांकि अब तक भी टेलर स्विफ्ट की शादी की ऑफिशियल तस्वीरें सामने नहीं आई हैं. आपको बता दें कि टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्सी ने न्यूयॉर्क शहर के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में शादी की है. शादी होते ही मैडिसन स्क्वायर गार्डन जस्ट मैरिड के बैनर्स ने सराबोर हो गया. साल 2025 में ही टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्सी ने सगाई करके सबको चौंका दिया था. बताया जा रहा है कि टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्सी की शादी में करीब 1000 मेहमान शामिल हुए हैं. इस लिस्ट में गिगी हदीद, एड शीरन, डकोटा जॉनसन और एथनिक हॉक जैसे सेलिब्रिटीज का नाम शामिल है.

Taylor Swift and Travis Kelce are now officially married, with the announcement displayed at Madison Square Garden.#TaylorSwift #TravisKelce #Wedding pic.twitter.com/9ScbSO53Zi — Levore Magazine (@Levoremag) July 4, 2026

इतनी महंगी है टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्सी की शादी?

बताया जा रहा है कि टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्सी ने अपनी शादी के समारोह पर 20 मिलियन डॉलर यानी 167 करोड़ रुपए फूंक डाले हैं. टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्सी की शादी का खर्चा जानकर फैंस को सदमा लग गया है. हालांकि फैंस लगातार टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्सी को शादी की बधाई दे रहे हैं. टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्सी की शादी की खबर ने उनके फैंस को इमोशनल कर दिया है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…