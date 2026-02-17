ENG हिन्दी
Viral Video: साड़ी पहन टीचर ने 'मुकाबला' गाने पर काटा गदर, डांस देख Prabhu Deva भी हो जाएगें मुरीद; यूजर्स ने कह दी ये बात

Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर वीडियो और क्लिप वायरल होती रहती हैं, लेकिन ऐसा कभी-कभी ही होता है, जब किसी वीडियो पर दर्शकों की निगाहें थम जाएं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 17, 2026 11:00 AM IST

Viral Video: साड़ी पहन टीचर ने 'मुकाबला' गाने पर काटा गदर, डांस देख Prabhu Deva भी हो जाएगें मुरीद; यूजर्स ने कह दी ये बात
डांस वीडियो वायरल

Dance Viral Video: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो आम इंसान को रातोंरात स्टार बनाने और फर्श से अर्श तक पहुंचाने की ताकत रखता है और यही वजह है कि आए दिन किसी न किसी के वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं. इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब शॉर्ट्स तक स्क्रॉलिंग के दौरान हमारी नजरों से दिन में सैंकड़ो रील्स (Reels) गुजरते हैं, लेकिन उनसे से कुछ ही ऐसे होते हैं जिसपर निगाहें थम जाती हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया (Dance Viral Video) पर गदर काट रहा है.

टीचर का डांस देख मुरीद हो जाएंगे प्रभु देवा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो एक डांस क्लिप है, जिसमें एक स्कूल टीचर ने भारत के माइकल जैक्सन कहे जाने वाले प्रभु देवा के मशहूर गाने 'मुकाबला' पर ऐसा जबदस्त डांस किया कि, देखने वाले अपनी पलकें झपकाना भूल गए हैं. इस वीडियो की खास बात ये है कि, प्रभु देवा के 'मुकाबला' गाने के आइकॉनिक और मुश्किल स्टेप्स को टीचर साड़ी में इतने सफाई, कॉन्फिडेंस और स्वैग के साथ करती नजर आ रही हैं, जिसे देखकर खुद प्रभु देवा भी महिला के डांस के मुरीद हो जाएंगे.

धमाकेदार डांस से टीचर ने उड़ाए सबके होश

बताया जा रहा है कि, वायरल हो रहा ये वीडियो स्कूल के किसी एनुअल फेस्ट का है, जिसमें आयोजित एक कार्यक्रम में जैसे ही परफॉर्मेंस की बारी आई, वैसे ही हर किसी को चौंकाते हुए बच्चों के साथ टीचर खुद डांस परफॉर्मेंस देने लगी. जैसे ही टीचर बच्चों के साथ स्टेज पर एंट्री लेती हैं, वैसे ही माहौल एक्साइटमेंट से भर जाता है और जब टीचर धमाकेदार डांस परफॉर्म करती है, तो हर किसी का दिल झूम उठता है. वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगते हैं और उन्हीं में से कुछ ने ये वीडियो भी रिकॉर्ड किया जो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है.

लोगों ने दिए ये रिएक्शन

टीचर के इस वायरल डांस वीडियो पर यूजर्स भी जमकर तारीफ कर रहे हैं. टीचर के डांस से लेकर उनकी सादगी और टैलेंट को सलाम भी कर रहे हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'टैलेंट है ये और हर टीचर ऐसा ही होना चाहिए' दूसरे ने लिखा, 'बिना छोटे कपड़े पहने भी डांस किया जा सकता है, इसे कहते हैं मर्यादा में रहकर डांस करना' तीसरे ने कहा, 'फूहड़ नहीं कह सकते, कला है.' वहीं कुछ ने तो टीचर को 'लेडी प्रभु देवा' तक बता दिया. इस वायरल वीडियो पर यूजर्स टीचर की तारीफ करते नहीं थक रहे.

