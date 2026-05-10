Vijay Thalapathy के शपथ ग्रहण समारोह में बनठनकर पहुंचीं Trisha Krishnan, आते ही संभाला चार्ज

Trisha Krishnan at Thalapathy Vijay CM swearing-in ceremony: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय ने कुछ देर पहले ही तमिलनाडू के सीएम के तौर पर शपथ ले ली है. इसी बीच साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन को इस समारोह में देखा गया है. इस दौरान तृषा कृष्णन काफी खुश नजर आईं.

Vijay Thalapathy के शपथ ग्रहण समारोह में बनठनकर पहुंचीं Trisha Krishnan

Trisha Krishnan at Thalapathy Vijay CM swearing-in ceremony: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज वो तमिलनाडु के सीएम के तौर पर शपथ ले रहे हैं. इस खास मौके पर पूरे देश से नेता राजनेता तमिलनाडू पहुंच रहे हैं. इस लिस्ट में एक नाम साउथ की जानीमानी अदाकारा तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) भी हैं. सोशल मीडिया पर लगातार तृषा कृष्णन की तस्वीरें और फोटोज वायरल हो रहे हैं. थलपति विजय को शपथ लेते देखने के लिए तृषा कृष्णन बनठनकर चेन्नई के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम पहुंची हैं. इस दौरान तृषा कृष्णन ने शानदार नेकपीस पहना और बालों में गजरा भी लगाया. आते ही तृषा कृष्णन ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीं. स्टेज पर तृषा कृष्णन सारी चीजें चेक करती दिखीं. जिसके बाद तृषा कृष्णन ने मेहमानों का स्वागत भी किया. थलपति के परिवार ने भी तृषा कृष्णन पर खूब प्यार लटाया है. परिवार के लोग तृषा कृष्णन को गले लगाते दिखे. वहीं तृषा कृष्णन की खुशी भी देखते बन रही है. पूरे समय तृषा कृष्णन काफी चहकती नजर आईं. अब तृषा कृष्णन की इन तस्वीरों और वीडियोज ने हंगामा मचा दिया है.

तृषा कृष्णन के लिए ये बात बोल रहे हैं लोग

लोग कह रहे हैं कि सच में तृषा कृष्णन, थलापति विजय से बहुत प्यार करती हैं. तभी तो दिन निकलते ही वो शपथ समारोह में पहुंच गईं. शपथ समारोह में भी तृषा कृष्णन शांत नहीं थीं. तृषा कृष्णन को देखकर साफ पता चल रहा था कि विजय के सीएम बनने से वो कितनी खुश हैं. वहीं सीएम की शपथ लेने के बाद थलपति विजय ने स्पीच दी. आपको बता दें कि थलपति विजय तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री हैं. थलपति विजय ने तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) की तरफ से चुनाव लड़ा था. थलपति विजय के शपथ समारोह में राहुल गांधी भी मौजूद रहे. मंच पर थलपति विजय का असली नाम सी जोसेफ विजय लिखा गया था.

थलपति विजय को किसने बोलने से रोका?

आपको जानकर हैरानी होगी कि थपथ लेने के बाद जब थलपति विजय स्पीच दे रहे थे तो उनको बीच में रोक दिया गया. थलपति विजय को रोकने वाले कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु के गवर्नर ही थे. दरअसल थलपति विजय अपनी स्पीच के दौरान और भी बातें बोल रहे थे. ऐसे में राज्यपाल ने थलपति विजय को रोका और जो लिखा है वही पढ़ने के लिए कहा. जिसके बाद थलपति विजय ने अपनी स्पीच कंटीन्यू की. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…