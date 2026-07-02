'काला हिरण' के प्रोड्यूसर ने सलमान खान से लिया पंगा, मेकर्स ने एक्टर को दिखाई औकात, बोले- 'सुल्तान होंगे अपने घर’

फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' को लेकर सलमान खान और प्रोड्यूसर अमित जानी के बीच जंग तेज हो गई है. भड़के प्रोड्यूसर ने सलमान खान को नसीहत देते हुए फिल्म को रिलीज करने का खुला चैलेंज दे दिया है.

'काला हिरण' के प्रोड्यूसर ने सलमान खान से लिया पंगा

बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान और अपकमिंग फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के मेकर्स के बीच छिड़ा कानूनी और जुबानी दंगल अब और ज्यादा गरमा गया है. दिल्ली हाई कोर्ट में इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने को लेकर हाल ही में सुनवाई हुई, जिसे कोर्ट ने फिलहाल आगामी 6 जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है. कोर्ट से कोई अंतिम फैसला आने से पहले ही, फिल्म के बेबाक प्रोड्यूसर अमित जानी ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है और सलमान खान पर तीखा हमला बोला है.

अमित जानी का सोशल मीडिया पर वार

हाई कोर्ट की कार्यवाही स्थगित होने के तुरंत बाद, फिल्म के निर्माता अमित जानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने सलमान खान का नाम लिए बिना उन पर तंज कसते हुए लिखा कि कोर्ट से आज भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है और न ही फिल्म पर कोई पाबंदी लगी है. अमित जानी ने दो टूक शब्दों में कहा कि कोई खुद को बॉलीवुड का 'माई-बाप' समझना बंद कर दे, क्योंकि इस फिल्म की रिलीज को रोकना अब मुमकिन नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने दावा ठोक दिया कि यह फिल्म दुनिया भर के करीब 8000 सिनेमाघरों में एक साथ ग्रैंड लेवल पर रिलीज की जाएगी.

आखिर सलमान खान को क्या है आपत्ति?

दरअसल, सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर इस फिल्म के मेकर्स और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है. सलमान की लीगल टीम का तर्क है कि यह पूरी फिल्म साल 1998 के उस मशहूर 'काला हिरण शिकार मामले' पर आधारित है जिसने सलमान की जिंदगी को काफी प्रभावित किया था. भले ही मेकर्स ने फिल्म में सीधे तौर पर सलमान खान का नाम इस्तेमाल न किया हो, लेकिन फिल्म का टाइटल, पोस्टर और जो प्रमोशनल कंटेंट सामने आया है, वो साफ तौर पर एक्टर की तरफ ही इशारा करता है.

पोस्टर और लुक को लेकर फंसा है पेंच

अदालत में दायर याचिका में यह भी साफ किया गया है कि जब इस फिल्म का पहला पोस्टर सामने आया था, तो उसमें दिखने वाला मुख्य किरदार हूबहू सलमान खान के लुक से मेल खा रहा था. पोस्टर में बंदूक के साथ दिखाया गया अंदाज भी उनके पुराने विवादित दौर की याद दिलाता है. हालांकि, कोर्ट रूम में जब माननीय जस्टिस ज्योति सिंह ने मेकर्स से पूछा कि फिल्म को कब रिलीज किया जा रहा है, तो प्रोड्यूसर के वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया कि अभी तक फिल्म की कोई फाइनल रिलीज डेट तय नहीं की गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.