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The Traitors 2 Trailer Released: धोखे और साजिश से भरा है 'द ट्रेटर्स 2' का ट्रेलर, 13 अगस्त से शुरू होगा असली खेल

The Traitors 2 Trailer: करण जौहर के होस्टिंग वाले पॉपुलर रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2 का रोमांचक ट्रेलर रिलीज हो गया है. साजिश और धोखे से भरा यह खेल 13 अगस्त से केवल प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा.

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By: Shreya Pandey | Published: August 7, 2026 2:01 PM IST
The Traitors 2 Trailer Released: धोखे और साजिश से भरा है 'द ट्रेटर्स 2' का ट्रेलर, 13 अगस्त से शुरू होगा असली खेल

कैसा है 'द ट्रेटर्स 2' का ट्रेलर?

ओटीटी की दुनिया में तहलका मचाने वाला पॉपुलर रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स’ एक बार फिर से दर्शकों को रोमांच के लिए पूरी तरह तैयार है. इस शो का दूसरा सीजन जल्द ही पर्दे पर दस्तक देने वाला है, और इसके मेकर्स ने दर्शकों की बेताबी को सातवें आसमान पर पहुंचाने के लिए इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया है. पहले सीजन की तरह ही इस बार भी फिल्ममेकर और होस्ट करण जौहर अपनी खास अंदाज और तीखे तेवरों के साथ इस खतरनाक खेल की कमान संभालते हुए नजर आएंगे.

खौफनाक सपने और धोखे का नया जाल

‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2 का यह नया ट्रेलर दर्शकों को सीधे उसी शाही महल में वापस ले जाता है, जहां हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई न कोई खतरनाक साजिश छिपी होती है. ट्रेलर की शुरुआत ही करण जौहर के उस खौफनाक और सस्पेंस से भरे डायलॉग से होती है जिसमें वह कहते हैं, "ये महल सपने जैसा लगता है... और मैं उस सपने को बुरे सपने में बदलने का इंतजार नहीं कर सकता."

इस बार शो का खेल और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है क्योंकि 21 जाने-माने सेलिब्रिटी इस शो में शामिल हुए हैं. खिलाड़ियों को इस बार पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल टास्क, माइंड गेम्स और तनाव से भरे सर्कल ऑफ शक के मुकाबलों का सामना करना पड़ेगा. गेम का असली रोमांच इनोसेंट्स और ट्रेटर्स के बीच की जंग में है. एक तरफ जहां इनोसेंट्स को अपनी जान बचाने के लिए समय रहते उन छिपे हुए ट्रेटर्स की पहचान करनी होगी, वहीं ट्रेटर्स को अपनी असली पहचान छुपाते हुए एक-एक करके सभी इनोसेंट्स को खेल से बाहर करना होगा.

21 दमदार सितारों की फौज

इस सीजन में मनोरंजन का तड़का लगाने के लिए 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स एक साथ नजर आएंगे. इस दमदार स्टार कास्ट में आदित्य कुलश्रेष्ठ, अभिषेक मल्हान, अंश चोपड़ा, दिग्गज एक्टर दलीप ताहिल, हरमन सिंघा, रैपर इक्का सिंह, करण सिंह मैजिक, क्रिस्टल डिसूजा, ग्लैमरस मल्लिका शेरावत, स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी, एक्ट्रेस पारुल गुलाटी, प्रिश, मशहूर शेफ रणवीर बराड़, रिया चक्रवर्ती, रिदा थराना, साहिल सलाथिया, शाहनील गिल, शालिनी पासी, खूबसूरत अभिनेत्री श्वेता तिवारी, सौंदूस मोफाकिर और तान्या पुरी जैसे नाम शामिल हैं. बात अगर प्रीमियर की करें, तो ‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2 का प्रीमियर आगामी 13 अगस्त को भारत में केवल प्राइम वीडियो पर होने जा रहा है. और इसके नए एपिसोड्स हर हफ्ते गुरुवार को स्ट्रीम किए जाएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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