Toxic Fact Check: रिलीज से पहले लीक हुई यश की फिल्म की कहानी? अफवाहों की ऐसे खुल गई पोल...

रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त, अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) के साथ अब टॉक्सिक रिलीज नहीं होने वाली है. हाल ही में ऐलान किया किया था कि साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक (Toxic) की रिलीज डेट क आगे बढ़ा दिया गया है. ये खबर सामने आने के बाद से ही फिल्म 'टॉक्सिक' सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'टॉक्सिक' की कहानी सोशल मीडिया पर लीक हो गई है. रिलीज से पहले ही लोगों को पता चल गया है कि फिल्म 'टॉक्सिक' की कहानी क्या होगी. ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. दावा किया जा रहा है कि फिल्म टॉक्सिक में यश डबल रोल में नजर आने वाले हैं. इसके अलावा फिल्म की और भी कई डीटेल्स सामने आ गई हैं. चलिए जानते हैं कि इस खबर का सच क्या है?
क्या होगी टॉक्सिक की कहानी?
रेडिट की एक पोस्ट की मानें तो फिल्म 'टॉक्सिक' की कहानी ओल्ड गोवा के इर्द गिर्द बुनी गई है. राया नाम का गुंडा जहां पर राज करता है, ये आदमी नादिया नाम की लड़की से शादी करता है जो कि उसके दुश्मन की बेटी है. गोवा पर कंट्रोल करने के लिए ये शख्स हथियार हाथ में उठाता है. ताकत हासिल करने के लिए वो अपने आगे आने वाले हर शख्स की जान ले लेता है. अब ये ताकत राया को कैसे मिलेगी, यही टॉक्सिक की कहानी है. फिल्म 'टॉक्सिक' की कहानी लीक होते ही फैंस के बीच हंगामा मच गया है.
क्या है इस खबर की सच्चाई?
यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के मेकर्स ने अब तक भी कहानी के लीक होने की खबर पर कमेंट नहीं किया है. यहां आपको बता दें कि फिल्म 'टॉक्सिक' की कहानी लीक होने की खबर फेक है.फिल्म यश की कहानी अब तक कहीं भी लीक नहीं हुई है. वहीं रेडिट पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये पोस्ट लोगों को गुमराह करने के लिए भी बनाई गई है. ऐसे में ऐसी किसी पोस्ट के दावे पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है. अब लोग इस पोस्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ऐसे में अब फैंस को यश की फिल्म का ट्रेलर देखने का बेसब्री से इंतजार है. फैंस यश का टॉक्सिक अवतार देखने के लिए बेताब हो रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
