Twisha Sharma Death Case: सड़ रही है डेड बॉडी... मौत के बाद भी हो रही है ट्विशा शर्मा की दुर्गती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई थेड़छाड़?

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है. मौत के बाद ट्विशा शर्मा को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं. इसी बीच ट्विशा शर्मा को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है.

Twisha Sharma Death Case: भोपाल में मॉडल और पूर्व मिस पुणे रह चुकीं ट्विशा शर्मा (Twisha Sharma) अब इस दुनिया में नहीं हैं. शादी के चंद महीनों बाद ही ट्विशा शर्मा की मौत हो गई. मौत के बाद परिवार ने दावा किया कि ट्विशा शर्मा की हत्या की है. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयान कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्विशा शर्मा ने आत्महत्या की है. एसआईटी के जरिए पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि शादी के 5 महीनों में ही ससुरालवालों ने ट्विशा शर्मा को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था. परिवार ने इस केस को दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न का मामला बताया है. हाल ये रहो चुका है कि ट्विशा शर्मा के परिवार के लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन तक करने पहुंच गए. इसी बीच ट्विशा शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो मौत के बाद भी ट्विशा शर्मा को सुकून नहीं मिल पा रहा है. दावा किया जा रहा है कि अस्पताल में ट्विशा शर्मा की लाश अब सड़े लगी है. ऐसे में पुलिस ने एक पत्र जारी करके ट्विशा शर्मा के परिवार को शव ले जाने का आग्रह किया है.

पुलिस को सता रहा है इस बात का डर

बताया जा रहा है कि ट्विशा शर्मा का शव काफी समय से मुर्दाघर में रखा हुआ है. ऐसे में ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी के डीकंपोज होने का खतरा बढ़ गया है. वहीं दूसरी तरफ ट्विशा शर्मा का परिवार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने में लगा हुआ है. परिवार को पूरा यकीन है कि ट्विशा शर्मा की हत्या की गई है. हालांकि सबूत होने की वजह से परिवार कुछ कर नहीं पा रहा है. हालांकि मचे हंगामे के चलते ये केस अब हाई प्रोफाइल बन चुका है.

क्या है फोरेंसिक विशेषज्ञों की राय?

फोरेंसिक विशेषज्ञों की मानें तो किसी भी शक के सड़ने से बचाने के लिए -80 डिग्री सेल्सियस के डीप फ्रीजर तापमान जरुरी है. हालांकि ये सुविधा फिलहाल एम्स भोपाल के पास उपलब्ध नहीं है. यही वजह है जो लाश को अस्पताल में लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता. सही टेंपरेचर न मिलने की वजह से ही ट्विशा शर्मा का शव खराब होने लगा है. आपको बता दें कि ट्विशा शर्मा ने दिसंबर 2025 में भोपाल के रहने वाले वकील समर्थ सिंह के साथ शादी की थी. 12 मई 2026 को उनकी मौत की खबर आई. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…