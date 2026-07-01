अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने अजीबोगरीब और चौंकाने वाले फैशन सेंस के लिए पहचानी जाने वाली मॉडल और एक्ट्रेस उर्फी जावेद एक बार फिर टॉक ऑफ द टाउन बन गई हैं. कतरन, कांच, और जंजीरों के बाद इस बार उर्फी ने कुछ ऐसा ट्राई किया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. उर्फी ने इस बार टीवी की दुनिया की मशहूर 'नागिन' का रूप धारण किया है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि इस बार खुद उर्फी अपनी इस क्रिएटिविटी से खुश नहीं हैं.
उर्फी जावेद ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नया वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे इस नई ड्रेस को बनाने के पीछे की पूरी कहानी बयां कर रही हैं. आमतौर पर अपने लुक्स पर गर्व करने वाली उर्फी ने इस बार वीडियो की शुरुआत में ही साफ कर दिया कि यह आउटफिट उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. वीडियो में बात करते हुए उर्फी ने कहा कि "यह आज की तारीख तक का मेरा सबसे बेकार और फ्लॉप आउटफिट है. इस बात को मानने में मुझे कोई झिझक नहीं है और मेरी पूरी टीम भी मुझसे इस बात पर पूरी तरह सहमत है. यह मेरे लिए अब तक का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट भी रहा."
उर्फी ने आगे खुलासा किया कि आखिर उन्हें इस तरह की ड्रेस बनाने का ख्याल क्यों आया. उन्होंने बताया कि वे टीवी की मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनके सुपरहिट सुपरनैचुरल शो 'नागिन' की बहुत बड़ी फैन हैं. इसी दीवानगी के चलते उन्होंने अपने शरीर पर एक सांप के आकार की आकृति को लपेटा, जिसमें चमचमाती हुई एलईडी लाइट्स लगी हुई थीं. अंधेरे में यह ड्रेस चमक रही थी, जो देखने में काफी डरावनी और अजीब लग रही थी. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उर्फी ने कैप्शन में लिखा कि "जिंदगी में हर एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होता, कुछ फेल भी हो जाते हैं. लेकिन यह ड्रेस पूरी तरह से 'नागिन' शो और एकता कपूर मैम के लिए डेडिकेट है."
फैशन इन्फ्लुएंसर ने यह भी माना कि कागज पर जैसा उन्होंने इस ड्रेस को प्लान किया था, हकीकत में बनते-बनते इसका रूप पूरी तरह बिगड़ गया. इसके बावजूद उर्फी के फैंस उनकी इस ईमानदारी और लगातार कुछ नया ट्राई करने की क्रिएटिविटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.