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कैमरे के सामने Urfi Javed बनीं इच्छाधारी नागिन, एकता कपूर के नाम की अपनी ये अनोखी ड्रेस, इंटरनेट पर मचा तहलका

अतरंगी फैशन क्वीन उर्फी जावेद ने इस बार 'नागिन' अवतार लेकर इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. इस अनोखी ड्रेस को खुद उर्फी ने अपना अब तक का सबसे फ्लॉप एक्सपेरिमेंट माना है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 1, 2026 2:27 PM IST
कैमरे के सामने Urfi Javed बनीं इच्छाधारी नागिन, एकता कपूर के नाम की अपनी ये अनोखी ड्रेस, इंटरनेट पर मचा तहलका

Urfi Javed बनीं इच्छाधारी नागिन,

अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने अजीबोगरीब और चौंकाने वाले फैशन सेंस के लिए पहचानी जाने वाली मॉडल और एक्ट्रेस उर्फी जावेद एक बार फिर टॉक ऑफ द टाउन बन गई हैं. कतरन, कांच, और जंजीरों के बाद इस बार उर्फी ने कुछ ऐसा ट्राई किया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. उर्फी ने इस बार टीवी की दुनिया की मशहूर 'नागिन' का रूप धारण किया है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि इस बार खुद उर्फी अपनी इस क्रिएटिविटी से खुश नहीं हैं.

यह मेरा सबसे खतरनाक आइडिया

उर्फी जावेद ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नया वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे इस नई ड्रेस को बनाने के पीछे की पूरी कहानी बयां कर रही हैं. आमतौर पर अपने लुक्स पर गर्व करने वाली उर्फी ने इस बार वीडियो की शुरुआत में ही साफ कर दिया कि यह आउटफिट उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. वीडियो में बात करते हुए उर्फी ने कहा कि "यह आज की तारीख तक का मेरा सबसे बेकार और फ्लॉप आउटफिट है. इस बात को मानने में मुझे कोई झिझक नहीं है और मेरी पूरी टीम भी मुझसे इस बात पर पूरी तरह सहमत है. यह मेरे लिए अब तक का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट भी रहा."

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नागिन प्रेम में बनाया आउटफिट

उर्फी ने आगे खुलासा किया कि आखिर उन्हें इस तरह की ड्रेस बनाने का ख्याल क्यों आया. उन्होंने बताया कि वे टीवी की मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनके सुपरहिट सुपरनैचुरल शो 'नागिन' की बहुत बड़ी फैन हैं. इसी दीवानगी के चलते उन्होंने अपने शरीर पर एक सांप के आकार की आकृति को लपेटा, जिसमें चमचमाती हुई एलईडी लाइट्स लगी हुई थीं. अंधेरे में यह ड्रेस चमक रही थी, जो देखने में काफी डरावनी और अजीब लग रही थी. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उर्फी ने कैप्शन में लिखा कि "जिंदगी में हर एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होता, कुछ फेल भी हो जाते हैं. लेकिन यह ड्रेस पूरी तरह से 'नागिन' शो और एकता कपूर मैम के लिए डेडिकेट है."

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जैसा सोचा था, वैसा बन नहीं पाया

फैशन इन्फ्लुएंसर ने यह भी माना कि कागज पर जैसा उन्होंने इस ड्रेस को प्लान किया था, हकीकत में बनते-बनते इसका रूप पूरी तरह बिगड़ गया. इसके बावजूद उर्फी के फैंस उनकी इस ईमानदारी और लगातार कुछ नया ट्राई करने की क्रिएटिविटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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