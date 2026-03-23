Urfi Javed ने पानी की बोतल के ढक्कनों से बना ली ड्रेस, इवेंट में जाने से पहले एक्ट्रेस संग हुई ये गड़बड़, वीडियो वायरल

Urfi Javed Video: एक्ट्रेस और मॉडल उर्फी जावेद ने अपना एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने एक बार फिर यूनिक आउटफिट बनाकर पहनी है.

टीवी एक्ट्रेस और मॉडल उर्फी जावेद (Urfi Javed) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके फोटोज और वीडियोज आते ही वायरल होते हैं और चर्चा का विषय बन जाते हैं. दरअसल, उर्फी जावेद अपने यूनिक फैशन सेंस के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पॉपुलर हैं. वह कब किस आइटम से अपना आउटफिट बना लें कोई सोच भी नहीं सकता है. उर्फी जावेद का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह नए तरह के ड्रेस को तैयार करते नजर आ रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसे तैयार करने में कई महीने लगे और काफी मेनहत लगी है. आइए जानते हैं कि उर्फी जावेद ने किस आइटम से अपना नया ड्रेस बनाया है और लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं.

उर्फी जावेद ने शेयर किया वीडियो

उर्फा जावेद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि वह अपना नया ड्रेस बनाती नजर आ रही हैं. इसके साथ ही उर्फी जावेद ने बताया ये ड्रेस बनाना आसान नहीं था. उन्होंने आगे बताया, 'मैंने ये ड्रेस पानी की बोतल के कैप से बनाई थी. इसे मेल्ट करके, रोल करके और पत्तियों के आकार में काटकर बनाई थी. इसे काटना बहुत कठिन था और इसके लिए मैंने एक मशीन मंगाई थी. इसको काटने में ही 2-3 महीने चले गए. ये देखने में आसान लगता है कि लेकिन कुछ भी आसान नहीं है. मैंने इस ड्रेस को हैलो मैगजीन के रेड कारपेट इवेंट में पहनने का फैसला किया. लेकिन रेड कारपेट पर जाने से ये पहले ये ड्रेस टूट गई थी. फिर हम लोगों ने बाहर ही इसे फिक्स किया था. रेड कारपेट पर एक अच्छी बात ये हुई कि मीरा कपूर को मेरी ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आई.'

उर्फी जावेद के वीडियो पर आए ये कमेंट

उर्फी जावेद के लेटेस्ट वीडियो पर लोग कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'उर्फी जावेद का नाम टैलेंटेड जावेद रख देना चाहिए.' एक यूजर ने लिखा है, 'बहुत मेहनत करती हो.' एक यूजर ने लिखा है, 'ये अलग लेवल की बंदी है.' एक यूजर ने लिखा है, 'आपके पास इतने आइडियाज कहां से आते हैं.' गौरतलब है कि उर्फी जावेद अक्सर अपनी आउटफिट के लिए नए-नए प्रयोग करती रहती हैं. कई बार उर्फी जावेद को रिवीलिंग ड्रेस पहनने पर ट्रोल भी किया जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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