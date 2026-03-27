उर्फी जावेद ने रीक्रिएट किया Dhurandhar 2 का ये सीन, वीडियो देख फैंस बोले- 'आप असली धुरंधर हो&#...

टीवी एक्ट्रेस और मॉडल उर्फी जावेद (Urfi Javed) सोशल मीडिया पर अक्सर कोई ना कोई वीडियो शेयर कर चर्चा में आ जाती हैं. उनके पोस्ट तेजी से वायरल होते हैं और उन पर जमकर रिएक्शन आते हैं. अब उर्फी जावेद ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का एक सीन रीक्रिएट किया है. उन्होंने जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया तो कमेंट की बाढ़ आ गई. उर्फी जावेद का ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है और फैंस को पसंद आ रहा है. आइए देखते हैं कि एक्ट्रेस ने फिल्म 'धुरंधर 2' का कौन सा रिक्रिएट किया है.
उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो
उर्फी जावेद ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर एक बार फिर फैंस का ध्यान खींचा है. इस वीडियो में वह रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' का एक सीन रिक्रिएट करती नजर आ रही हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' का ये वो सीन है, जिसमें रणवीर सिंह फिल्म की शुरुआत में विधायक के घर जाकर कत्लेआम करते हैं और एक जगह पर उनके हाथ में बंदूक नजर आती है और पीछे से आतिशबाजी हो रही होती है. उर्फी जावेद ने फिल्म 'धुरंधर 2' का यही सीन रिक्रिएट किया है. एक्ट्रेस ने इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, 'नो बजट धुरंधर. भाई ये एआई नहीं है. मेकिंग जल्दी डालूंगी. बहुत आसान है.' उर्फी जावेद का वीडियो शेयर होते ही वायरल हो गया और इस पर कमेंट आ रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'आप असली धुरंधर हो.' एक फैन ने लिखा है, 'उर्फी जावेद दिवाली एंजॉय कर रही है.' एक फैन ने लिखा है, 'वाह क्या बात है.' एक फैन ने लिखा है, 'एजेंट उर्फी जावेद.'
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फिल्म 'धुरंधर 2' लोगों का कर रही जबरदस्त मनोरंजन
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को सिनेमाघरों में शुक्रवार को नौवां दिन है और ये 675 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. ये फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' की कहानी और सितारों की अदाकारी की काफी तारीफ हो रही है. फिल्म देखने वालों का कहना है कि काफी समय बाद फिल्म का कंप्लीट पैकेज मिला है. बताते चलें कि फिल्म 'धुरंधर 2' का पहला पार्ट साल 2025 के दिसंबर में रिलीज हुई था और इसे भी काफी पसंद किया गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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