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Wimbledon 2026 फाइनल्स में Thor के सौतेले भाई Loki से टकराईं Urvashi Rautela, Marvel के फैंस ने कर दिया ट्रोल

Urvashi Rautela meets Tom Hiddleston: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने एक बार फिर से सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. कुछ समय पहले ही उर्वशी रौतेला को Wimbledon 2026 फाइनल्स में हॉलीवुड एक्टर टॉम हिडलस्टन के साथ देखा गया है. अब टॉम हिडलस्टन और उर्वशी की ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 16, 2026 7:33 AM IST
Wimbledon 2026 फाइनल्स में Thor के सौतेले भाई Loki से टकराईं Urvashi Rautela, Marvel के फैंस ने कर दिया ट्रोल

Wimbledon 2026 फाइनल्स में Thor के सौतेले भाई Loki से टकराईं Urvashi Rautela

Urvashi Rautela meets Tom Hiddleston: उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से एक हैं जो कि किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. लाइमलाइट में रहने के लिए उर्वशी रौतेला को किसी बॉलीवुड फिल्म में काम करने की जरूरत नहीं है. हंगामा मचाने के लिए तो केवल उर्वशी रौतेला का नाम ही काफी है. इसी बीच उर्वशी रौतेला ने एक बार फिर से लोगों का ध्यान बटोरना शुरू कर दिया है. दरअसल कुछ समय पहले ही उर्वशी रौतेला Wimbledon 2026 फाइनल्स में धमाल मचाने पहुंची थीं. इस दौरान उर्वशी रौतेला ने येलो कलर के आउटफिट में धमाकेदार एंट्री की. इसी बीच उर्वशी रौतेला की मुलाकात थॉर के सौतेले भाई लोकी से हो गई. अब आप कहेंगे कि यहां हम क्या बात कर रहे हैं. दरअसल इस इंटरनेशनल इवेंट में उर्वशी रौतेला की मुलाकात हॉलीवुड एक्टर टॉम हिडलस्टन से हो गई. इस दौरान टॉम हिडलस्टन सूटबूट में नजर आए. इस इवेंट में टॉम हिडलस्टन एक जेंटलमैन की तरह उर्वशी रौतेला से बात करते नजर आए. वहीं उर्वशी रौतेला भी काफी उत्साहित दिखीं.

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उर्वशी रौतेला और टॉम हिडलस्टन ने सोशल मीडिया पर मचाया हंगामा

अब सोशल मीडिया पर उर्वशी रौतेला और टॉम हिडलस्टन के इस वीडियो ने हंगामा मचा दिया है. लोग कह रहे हैं कि उर्वशी रौतेला ने तो लोकी को भी अपना फैन बना लिया है. कुछ लोग वीडियो में उर्वशी रौतेला की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग उनका मजाक बना रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'उर्वशी रौतेला को देखकर टॉम हिडलस्टन कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं.' वैसे भी वीडियो में टॉम हिडलस्टन चुपचाप चल रहे हैं वहीं उर्वशी रौतेला लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रही हैं. फैंस को उर्वशी रौतेला का ये अंदाज इतना भी पसंद नहीं आ रहा है.

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ट्रोलर्स के निशाने पर हैं उर्वशी रौतेला

लोग लगातार इस वीडियो की वजह से उर्वशी रौतेला पर निशाना साध रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, लग रहा है कि उर्वशी रौतेला को देखकर टॉम हिडलस्टन भागना चाहते हैं. कहना गलत नहीं होगा कि इस इंटरनेशनल इवेंट में अपी हरकतों की वजह से उर्वशी रौतेला ने खुद की ही मजाक बनवा ली थी. ऐसा ही हाल कांस 2026 में भी देखने को मिला था जब उर्वशी रौतेला ने खुद को ही इंडिया बता डाला था. तब भी अपने बयानों के चलते उर्वशी रौतेला लोगों के निशाने पर आ गई थीं. ट्रोल होने के बाद भी उर्वशी रौतेला सुधरने के लिए राजी नहीं हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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