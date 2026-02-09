भयंकर ड्रामे के बाद ‘वड़ा पाव गर्ल’ का होगा तलाक? चंद्रिका दीक्षित ने वैलेंटाइन डे पहले नए पोस्ट से मचाया हंगामा

Chandrika Dixit New Post: वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित का नए पोस्ट ने हंगामा मचा दिया. इस पोस्ट में चंद्रिका ने बर्दाश्त की हद की बात की है और उसे स्वाहा कर देने का जिक्र किया.

Chandrika Dixit New Post: दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित की जिंदगी में तूफान आया हुआ है. चंद्रिका ने अपने पति युगम गेरा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. चंद्रिका ने खुलासा किया कि युगल उन्हें चीट कर रहे हैं. बदले में युगल सामने आए और उन्होंने भी चंद्रिका पर कई गंभीर आरोप लगाया. दावा किया जा रहा था कि वड़ा पाव गर्ल अपने पति से तलाक लेने वाली हैं और इन्हीं खबरों के बीच चंद्रिका का नया पोस्ट सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. इस पोस्ट में चंद्रिका ने बर्दाश्त करने की हद की बात की है.

चंद्रिका दीक्षित के नए पोस्ट ने मचाया हंगामा

चंद्रिका दीक्षित (Chandrika Dixit) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने मन की बात लिखी हैं. चंद्रिका ने ब्लैक कलर की एक प्लेट पर लिखा है कि Finally Accepted, एक हद तक सहा करो, उसके बाद स्वाहा करो. इसके साथ चंद्रिका ने फायर इमोजी भी शेयर की है. ये पोस्ट चंद्रिका ने वैलेंटाइन वीक में किया है और उनके घर का ये विवाद वैलेंटाइन वीक की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं. फैंस चाहते हैं कि वड़ा पाव गर्ल की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए. इसी तरह एक और स्टोरी में लिखा है, 'पहले खौफ था कही खो न दूं. अब दुआ है कि सामना न हो.' ये लाइन चंद्रिका ने अपनी जिंदगी में चल रहे कलेश और पति के लिए लिखी है.

एक्स पर सामने आई लोगों की राय

चंद्रिका दीक्षित के इस पोस्ट पर लोग अपनी राय रख रहे हैं. X पर ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि चंद्रिका अब पति से तलाक लेने वाली हैं. कुछ लोगों का सवाल है कि क्या वह पति से अलग हो रही हैं?

चंद्रिका दीक्षित की जिंदगी में नए शख्स की एंट्री?

इससे पहले चंद्रिका दीक्षित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह एक सीक्रेट मैन के साथ नजर आ रही हैं. इस वीडियो में वह चीटिंग के आरोपों के बीच एक शख्स से गले लग रही हैं. इस वीडियो के सामने आते ही फैंस हैरान रह गए थे. लोगों का कहना है कि चंद्रिका पति से अलग होते ही किसी और को डेट कर रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

