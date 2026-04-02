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बिना तलाक के मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग दूसरी शादी करने निकली Vada Pav गर्ल, लोगों ने दिखाई औकात

Chandrika Dixit trolled after announcing Second wedding: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वड़ापाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित ने हाल ही में एक और वीडियो शेयर करके सनसनी मचा दी है. चंद्रिका दीक्षित ने दावा किया है कि वो अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने वाली हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 2, 2026 2:52 PM IST

बिना तलाक के मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग दूसरी शादी करने निकली Vada Pav गर्ल, लोगों ने दिखाई औकात
बिना तलाक के मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग दूसरी शादी करने निकली Vada Pav गर्ल

Chandrika Dixit trolled after announcing Second wedding: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चंद्रिका दीक्षित बीते कुछ समय से सुर्खियों में बनी हुई हैं. कुछ समय पहले ही चंद्रिका दीक्षित (Chandrika Dixit) ने अपने पति पर आरोप लगाए थे. जिसके बाद से ही वड़ापाव गर्ल अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ वीडियोज शेयर कर रही हैं. कुछ समय पहले ही वड़ापाव गर्ल ने शादी की अफवाह फैलाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. जिसके बाद चंद्रिका दीक्षित को लोगों ने खूब ट्रोल किया था. इसी बीच चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर से हेटर्स के हत्थे चढ़ गई हैं. लोग चंद्रिका दीक्षित को ट्रोल कर रहे हैं. दरअसल कुछ समय पहले ही चंद्रिका दीक्षित ने एक वीडियो फैंस के साथ शेयर की है. इस वीडियो को शेयर करते हुए चंद्रिका दीक्षित ने कहा कि वो दूसरी शादी अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ करने वाली हैं. चंद्रिका दीक्षित ने दावा किया कि वो तलाक लिए बिना ही दूसरी शादी करेंगी. इस दौरान चंद्रिका दीक्षित ने महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का जिक्र किया. चंद्रिका दीक्षित ने ऐलान किया है कि जब मोनालिसा अपने प्यार को हासिल करने के लिए सारी हदें पार कर सकती है तो वो क्यों नहीं... इस वीडियो में चंद्रिका दीक्षित का बॉयफ्रेंड भी उनको पूरा सपोर्ट करता नजर आया. इस शख्स ने भी दावा किया है कि वो शादी चंद्रिका दीक्षित के साथ शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है.

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लोगों ने किया चंद्रिका दीक्षित को ट्रोल

ये वीडियो सामने आते ही चंद्रिका दीक्षित एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गईं. लोगों ने चंद्रिका दीक्षित और उनके बॉयफ्रेंड को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है. लोग कह रहे हैं कि चंद्रिका दीक्षित को दूसरी शादी करने से पहले कम से कम तलाक तो ले लेना चाहिए. एक यूजर ने चंद्रिका दीक्षित की वीडियो पर लिखा, 'ये बुड्ढी के साथ बच्चा क्या कर रहा है? एक दूसरे यूजर ने लिखा, चाचा ससुर को भी बुला लेना शादी में… एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया कि इस औरत को तो ब्लॉक ही कर देना चाहिए.

चंद्रिका दीक्षित क्या लोगों को बना रही हैं बेवकूफ?

सोशल मीडिया पर चंद्रिका दीक्षित को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं. कहा तो ये भी जाता है कि केवल सोशल मीडिया पर लाइमलाइट बटोरने के लिए ये हरकतें कर चुकी हैं. सोशल मीडिया की मानें तो चंद्रिका दीक्षित अब तक अपने बॉयफ्रेंड के साथ 2 बार सात फेरे ले चुकी हैं. अब भला कोई कैसे चंद्रिका दीक्षित पर यकीन करेगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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