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'धुरंधर' देखकर इस क्रिकेटर ने की बड़ी गलती, Dhurandhar 2 देखने से पहले हो जाएं सतर्क वरना हो जाएगा नुकसान

Cricketer Favourite Movie Dhurandhar: एक इंडियन क्रिकेटर ने बताया है कि उसकी फेवरेट मूवी 'धुरंधर' है. उसके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर खास तरह की चर्चा शुरू हो गई है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 18, 2026 6:24 PM IST

'धुरंधर' देखकर इस क्रिकेटर ने की बड़ी गलती, Dhurandhar 2 देखने से पहले हो जाएं सतर्क वरना हो जाएगा नुकसान
क्रिकेटर ने 18 प्लस फिल्म धुरंधर देखी.

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) के बारे में आम लोगों से लेकर खास लोग बात कर रहे हैं. इस फिल्म के 18 मार्च को पेड प्रीव्यू शोज हो रहे हैं. वहीं, 19 मार्च को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. इसी बीच क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) का एक बयान चर्चा में आ गया है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस छिड़ गई है. दरअसल, वैभव सूर्यवंशी ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि उनकी फेवरेट फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) है. उनके इस बयान के बाद चर्चा होने लगी कि वह 18 प्लस मूवी कैसे देख सकते हैं. अगर 'धुरंधर 2' का देखने का प्लान बना रहे हैं और आपकी उम्र 18 से कम है तो सतर्क हो जाएं.

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वैभव सूर्यवंसी के फिल्म 'धुरंधर' देखने पर हो रहे सवाल

बीसीसीआई ने हाल ही में नमन अवॉर्ड्स 2026 के कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें कई क्रिकेटर शामिल हुए. इस इवेंट के दौरान क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से सवाल किया गया है कि उनकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? इस पर वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि उनकी फेवरेट फिल्म 'धुरंधर' है. इसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल होने लगे कि 14 साल के क्रिकेटर ने 18 प्लस फिल्म 'धुरंधर' कैसे देखी? सोशल मीडिया पर लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. लेकिन अगर 'धुरंधर 2' देखने का मन बना रहे हैं और आपकी उम्र 18 साल से कम है तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. इसके अलावा अगर कोई अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को फिल्म दिखाने ले जा रहा है तो ये गलती ना करें. अगर कोई 18 साल से कम उम्र का फिल्म 'धुरंधर 2' को देखते पाया गया तो उस पर जुर्माना हो सकता है. बताते चलें कि 'धुरंधर' और 'धुरंधर 18' प्लस मूवीज हैं क्योंकि इनमें हिंसा, इंटीमेट समेत कई तरह के सीन और डायलॉग होते हैं जो बच्चों के दिमाग के लिए सही नहीं होते हैं.

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फिल्म 'धुरंधर 2' में दिखाई जाएगी ये स्टोरी

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह के किरदार हमजा अल मजारी के पास्ट पर फोकस होगी. फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह से जसकीरत सिंह रंगी को पाकिस्तान में जाकर जासूस हमजा अल मजारी बनना पड़ा. फिल्म 'धुरंधर' के आगे कहानी जानने के लिए लोग काफी बेसब्र हो रहे हैं इसलिए फिल्म 'धुरंधर 2' का जबरदस्त क्रेज है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ सारा अर्जुन, राकेश बेदी, अजय सान्याल, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे सितारे नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Dhurandhar Dhurandhar 2 Entertainment News Vaibhav Sooryavanshi