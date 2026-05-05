AC गाड़ी छोड़ वरुण धवन ने की रिक्शे की सवारी, इंस्टा पर Video डालकर आखिर क्यों किया डिलीट?

Varun Dhawan इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच एक्टर ने अपनी एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो रिक्शा की सवारी करते दिखे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये वीडियो डिलीट कर दी.

वरुण धवन ने की रिक्शा की सवारी

Varun Dhawan Why Deleted Rickshaw Ride Video?: फिल्मी सितारों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना कोई नई बात नहीं है. कभी अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए तो कभी यूं ही अपनी मौज-मस्ती के लिए वो अक्सर ऐसा करते नजर आ ही जाते हैं. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) ने भी किया. उन्होंने अपनी लग्जरी AC कार को छोड़कर मुंबई की रिश्का में सवारी (Rickshaw Ride) की और उसका वीडियो बनाकर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक्टर ने अपनी रिक्शा राइड का वीडियो डिलीट कर दिया (Varun Dhawan Why Deleted Rickshaw Ride Video?) आइए जानते है पूरा माजरा क्या है.

'रिक्शा राइड एकदम वाओ'

दरअसल, वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म (Varun Dhawan Movie) 'है जवानी तो इश्क होना है' (Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इसी बीच उन्होंने मुंबई की सड़कों पर रिक्शा सवारी का लुत्फ उठाया और अपना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो के बैकग्राउंड में उनकी आने वाली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का 'वाओ' गाना भी बज रहा था और इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा था, 'रिक्शा राइड एकदम वाओ.' लेकिन बाद में एक्टर ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया.

वरुण धवन ने क्यों डिलीट किया Video?

वरुण धवन के इस वीडियो के डिलीट किए जाने के बाद से अब हर कोई यही सोच रहा है कि, आखिर एक्टर ने इंस्टाग्राम से वो वीडियो क्यों डिलीट किया? हालांकि, अभी तक एक्टर की तरफ से इसका जवाब तो नहीं आया है, लेकिन किसी यूजर ने वरुण धवन की रिक्शा राइड का वीडियो कॉपी करके दूसरे इंस्टाग्राम पेज पर शेयर कर दिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कब रिलीज होगी 'है जवानी तो इश्क होना है'?

आपको बता दें कि, वरुण धवन इन दिनों मच अवेटेड अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं. पहले ये मूवी 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे बदलर 5 जून 2026 कर (Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Release Date) दिया गया है. डेविड धवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर नजर आएंगी.

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क्यों बदली गई फिल्म की रिलीज डेट?

वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, लेकिन 'टॉक्सिक' से क्लैश बचाने के लिए मेकर्स ने इसे 22 मई कर दिया था. हालांकि, जैसे ही यश की फिल्म की डेट आगे बढ़ी वरुण की फिल्म वापस अपनी पुरानी तारीफ 5 जून 2026 पर लौट आई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…