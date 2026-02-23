सास-ससुर की कसौटी पर कितनी खरी उतरेंगी रश्मिका? विजय देवरकोंडा के पेरेंट्स ने बताया कैसी चाहिए बहू, वीडियो हो रहा वायरल

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी 26 फरवरी को होने वाली है, इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें विजय के माता-पिता ने अपनी होने वाली बहू को लेकर अपनी पसंद बताई थी.

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट एडोरेबल कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की शहनाइयां बजने ही वाली हैं. जैसे ही इस जोड़ी ने अपने रिश्ते पर आधिकारिक मुहर लगाई, इंटरनेट पर उनके चाहने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा. लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वह है विजय के माता-पिता का एक पुराना वीडियो, जिसने यह साफ कर दिया है कि रश्मिका क्यों उनके परिवार के लिए परफेक्ट मैच हैं.

उदयपुर में सजेगा मंडप

विजय और रश्मिका, जिन्हें फैंस प्यार से 'वीरोश' (ViRoosh) बुलाते हैं, 26 फरवरी 2026 को राजस्थान के उदयपुर में सात फेरे लेने जा रहे हैं. सोमवार को ही दोनों सितारों को उनके परिवारों के साथ हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से वे अपनी रॉयल वेडिंग के लिए रवाना हुए. सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए इस जोड़े ने लिखा कि वे अपनी नई शुरुआत को उसी नाम (वीरोश) के साथ यादगार बनाना चाहते हैं, जो उनके फैंस ने उन्हें दिया है.

कैसी बहू चाहता हैं देवरकोंडा परिवार?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो साल 2018 का है, जब फिल्म 'गीता गोविंदम' की ब्लॉकबस्टर सफलता का जश्न मनाया जा रहा था. उस दौरान विजय के माता-पिता ने अपनी होने वाली बहू को लेकर जो बातें कही थीं, वे आज रश्मिका पर पूरी तरह सटीक बैठती हैं. विजय की मां ने बेहद शालीनता से कहा था कि उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो उनके बेटे की बिजी लाइफस्टाइल को समझे. उन्होंने कहा था, "मुझे बस ऐसी लड़की चाहिए जो विजय का ख्याल रखे और उसके काम के चैलेंज को समझे."

पिता ने कही थी ये बात

वहीं पिता ने कहा था कि उन्हें जाति या धर्म से कोई सरोकार नहीं है. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, "विजय की पसंद ही हमारी पसंद होगी. हां, अगर बहू भारतीय और खासकर साउथ इंडियन हो, तो खुशी और बढ़ जाएगी." संयोग देखिए कि रश्मिका मंदाना न केवल एक शानदार एक्ट्रेस हैं, बल्कि दक्षिण भारतीय संस्कृति से गहरा जुड़ाव भी रखती हैं, जो विजय के पिता की इस ख्वाहिश को पूरा करता है.

विजय और रश्मिका की केमिस्ट्री

विजय और रश्मिका की केमिस्ट्री पहली बार पर्दे पर 'गीता गोविंदम' में दिखी थी, जिसे दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि बाद में इस जोड़ी ने 'डियर कॉमरेड' में भी जादू बिखेरा. हालांकि, लंबे समय तक दोनों ने अपने रिश्ते को सिर्फ दोस्ती का नाम दिया, लेकिन साल 2025 में हैदराबाद में हुई उनकी गुपचुप सगाई की खबरों ने सब साफ कर दिया था. हाल ही में रश्मिका ने एक इमोशनल इंटरव्यू में बिना नाम लिए विजय की तारीफ करते हुए कहा था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स है, जिसने उन्हें उस दर्द से निकाला, जो उसने कभी दिया ही नहीं था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

