विजय देवरकोंडा ने अनन्या पांडे के प्रपोजल को दिखाया था ठेंगा! नेशनल TV पर एक्ट्रेस को किया था रिजेक्ट? पुराना Video Viral

Vijay Deverakonda इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं, लेकिन शादी के पहले उनका एक वीडियो पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अनन्या पांडे को रिजेक्ट करते नजर आ रहे हैं.

Vijay Deverakonda-Ananya Pandey Throwback Video: साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर हेडलाइन्स में बने हुए हैं. एक्टर 26 फरवरी 2026 को नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना संग शादी के बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन शादी से पहले एक्टर का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Pandey) के प्रपोजल को नेशनल टीवी पर ठुकराते नजर आए थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद यूजर्स का कहना है कि, विजय ने तो सालों पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी पसंद कौन है. विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे (Vijay Deverakonda-Ananya Pandey Throwback Video) का ये वीडियो एक्टर की शादी के बीच अब तेजी से फैल रहा है.

शादी के बीच वायरल हुआ विजय का Video

सोशल मीडिया पर विजय देवरकोंडा और अनन्या की एक क्लिप काफी तेजी से वायरल (Ananya Pandey Viral Video) हो रही है. ये वीडियो फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' की है, जिसमें दोनों अपनी फिल्म 'लाइगर' के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे. इस दौरान फिल्म और पर्सनल लाइफ से जुड़े कई सवाल दोनों से किए गए थे. उसी दौरान किसी सवाल के बाद अनन्या पांडे विजय से अपने बारे में बात करती हैं और एक्टर ने उसी टाइम इशारों में बता दिया था कि उनकी पसंद कोई और है.

'तुमने कभी मुझ पर लाइन क्यों नहीं मारी?'

वायरल हो रहे वीडियो में अनन्या विजय से पूछती हैं, 'तुमने कभी मुझ पर लाइन क्यों नहीं मारी?' इस पर विजय कहते हैं, 'तुम रिलेशनशिप में थी.' इसके बाद अनन्या कहती हैं, 'ठीक है, पर अब तो सिंगल हूं.' इसके बाद विजय कहते हैं, 'सच... तो अनन्या इसे रिपीट करते हुए कहती हैं सच फिर विजय कहते हैं नोट कर लिया मैं ध्यान रहेगा अनन्या इसे भी रिपीट करती हैं.' वहीं दोनों की बातचीत के बीच करण कहते हैं, 'देखो, ये कह रहा है, नोट कर लिया.' वहीं विजय की शादी के बीच अब अनन्या संग उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपर फैंस कह रहे हैं कि विजय ने तो पहले ही हिंट दे दिया था कि, वो किसी और को पसंद करते हैं.

View this post on Instagram A post shared by TheGossipgully.com (@gossipgully)

कैसा रहा था अनन्या-विजय की फिल्म का हाल?

आपको बता दें कि, अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा साल 2022 में रिलीज हुई पुरी जगन्नाध के डायरेक्शन में बनीं फिल्म 'लाइगर' में साथ काम किया था. इस मूवी में विजय ने हकलाने की परेशानी वाले एमएमए फाइटर 'लाइगर' का रोल निभाया था, वहीं विजय के अपोजिट लीड रोल में अनन्या पांडे नजर आईं थी. वहीं, इस पिक्चर में राम्या कृष्णा और रोनित रॉय ने अमेरिकी मुक्केबाज माइक टायसन ने एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाई थी. हालांकि, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर जादू दिखाने में नाकामयाब रही थी. 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 45 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया था, जबकि वर्ल्डवाइड इसने 56 करोड़ रुपए कमाए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफहिंदी.

Read more