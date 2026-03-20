शादी के 8 दिन बाद ही मोनालिसा के पति फरहान खान का सच आया सामने! सनोज मिश्रा के खुलासे से मचा हड़कंप...

Monalisa ने जब से शादी की है, तभी से किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी हुई हैं. वहीं अब शादी के 8 दिन बाद डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा के पति फरहान खान को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिससे हड़कंप मच गया है.

Viral Girl Monalisa: महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा पिछले कुछ समय से अपनी शादी की खबरों को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुईं हैं. हाल ही में वायरल गर्ल ने अपने घरवालों के खिलाफ जाकर 6 महीने पहले बने बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ शादी की, जिसके बाद मोनालिसा के घरवालों ने लड़के पर कई गंभीर आरोप लगाए. वहीं अब इस मामले में मोनालिसा को फिल्म ऑफर करने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा और फरमान की शादी को न सिर्फ लव जिहाद बताया है, बल्कि उन्होंने केरल सरकार को निशाने पर लेते हुए ऐसी बात कह दी है, जिससे अब हड़कंप मच चुका है.

'कंटेनर में भरकर लड़कियों को विदेश भेजा गया है'

फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने हाल ही में आईएएनएस से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने मोनालिसा और फरमान खान की शादी को लेकर बात करते हुए कहा, 'मैं केरल सरकार को धन्यवाद कहू्ंगा, क्योंकि केरल ने ऐसे लड़के को वहां का दामाद बनाया है. आप हाल के आंकड़ों से देख सकते हैं कि, केरल में लगभग डेढ़ हजार लड़कियों को विदेश भेजा गया है और वो भी हवाई जहाज में नहीं बल्कि कंटेनर में भर कर. इतना ही नहीं, दिल्ली और मध्य प्रदेश से भी लड़कियां गायब हो रही हैं. अगर सरकार और जांच एजेंसियां इस मुद्दे पर बारीकी से जांच करती हैं तो उसके तार केरल से जुड़े होंगे.'

सनोज मिश्रा ने खोला फरमान खान का असली राज

उन्होंने आगे कहा कि, 'लड़कियों के गायब होने के पीछे केरल सरकार की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है. सनातन धर्म को बदनाम करने में केरल सरकार सबसे आगे रही है.' सनोज मिश्रा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'असल बात यह है कि, जब सीएए का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तब उन्हें फरमान खान शाहीन बाग में शरजील इमाम के साथ कई बार देखा गया था. बहुत सारी कड़ियां हैं, जो साफ दिखाती हैं कि इन मामलों में 'पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया' का हाथ है.'

पीएम मोदी और अमित शाह से की ये खास अपील

सनोज ने छांगुर बाबा का एग्जाम्पल देते हुए कहा, 'धर्म परिवर्तन का काम कैसे किया जाता था. कई मुस्लिम बेरोजगार लड़के 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया' से जुड़े हैं, जो जिन कामों में संलिप्त हैं.' डायरेक्टर ने आगे खुलासा किया कि, फरमान खान कोई अभिनेता नहीं है, उसकी कोई फिल्म नहीं है, बस फिल्म के नाम पर पूजा होती है, एक पोस्टर रिलीज होता है, बस यह सब इस घटना को अंजाम देने के लिए किया गया. उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से अपील की है कि वो इस मामले को गंभीरता से लें क्योंकि यह सिर्फ मोनालिसा का मामला नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़कियों की सुरक्षा का मामला है.

'केरल पर बनी फिल्में राज्य की सच्चाई दिखाती हैं'

वहीं फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के डायरेक्टर ने एक बार मोनालिसा और फरहान खान की शादी को लव जिहाद बताते हुए कहा, 'दोनों की शादी लव जिहाज है. सबकुछ बिल्कुल साफ है, सारे मामले स्पष्ट हैं. वह बागपत के रहने वाले एक मुस्लिम हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है. वह जूते ठीक करने वाले एक व्यक्ति के बेट हैं और उन्होंने केरल जाकर शादी कर ली, जो लव जिहाद का एक बड़ा केंद्र बन गया है. केरल वामपंथियों का बड़ा हब है, सालों से सनातन धर्म के पीछे पड़े हैं. केरल स्टोरी पर जो फिल्में हमारे देश में बनी हैं, केरल की सच्चाई दिखाती है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

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