लव-जेहाद का निकला दम... ये तो नाबालिग निकली महाकुंभ गर्ल मोनालिसा, पति पर लगा POCSO एक्ट...

Viral girl Monalisa is miner: खबर आ रही है कि जल्दबाजी में शादी करने वाली मोनालिसा अभी बालिग ही नहीं हुई हैं. ऐसे में मोनालिसा के पति फरमान खान की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं. बताया जा रहा है कि फहमान खान पर POCSO के तहत केस दर्ज करवाया गया है.

Viral girl Monalisa is a miner: वायरल गर्ल मोनालिसा (Monalisa) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. जब से मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान (Farman Khan) के साथ शादी की है तब से ही सोशल मीडिया पर हायतौबा मची हुई है, मोनालिसा के परिवार के लोग खूब रोना-धोना कर चुके हैं. वहीं सनोज मिश्रा रोज नए-नए दावों के साथ सोशल मीडिया पर आकर धरना देना शुरू कर देते हैं. इस समय भी मोनालिसा खूब लाइमलाइट में बनी हुई है. हाल ही में सनोज मिश्रा ने दावा किया था कि मोनालिसा ने 18 की होने से पहले ही शादी कर ली है और उसके दस्तावेजों के साथ छेड़खानी की गई है. इसी बीच मोनालिसा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो सनोज मिश्रा का ये दावा सही निकल गया है. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच में मोनालिसा को नाबालिग बताया गया है. जब मोनालिसा ने फरमान खान के साथ शादी की, तब वो 18 साल से कम की थीं. 17 मार्च 2026 को प्रथम दुबे ने आयोग के सामने शिकायत की थी. जिसके बाद आयोग ने इस मामले पर जांच बैठा दी थी. अब जब ये बात साफ हो चुकी है कि शादी के समय मोनालिसा 18 साल की नहीं थी, ऐसे में फरमान खान की मुश्किल बढ़ गई हैं.

मोनालिसा का प्यार फरमान को पड़ा भारी

खबर है कि फरमान खान पर POCSO Act के तहत एक्शन लिया जा रहा है. फरमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है. माना जा रहा है कि दस्तावेजों के साथ छेड़ाछाड़ करने की वजह से कभी भी फरमान खान को जेल जाना पड़ सकता है. फरमान खान के खिलाफ किडनैपिंग और एससी-एसटी एक्ट के चार्जेस भी लगाए गए हैं. POCSO Act की वजह से फरमान खान को करीब 10 साल की सजा हो सकती है. मोनालिसा फिलहाल 17 साल 3 महीने और कुछ दिन की ही हैं. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि फरमान खान चारों तरफ से फंस चुके हैं.

मोनालिसा को लेकर सनोज मिश्रा का बड़ा दावा

परिवार ने भी दावा किया था कि मोनालिसा की ब्रेनवाश करके शादी करवाई गई है. वहीं सनोज मिश्रा इस खुलासे से बहुत खुश हैं. कुछ समय पहले ही सनोज मिश्रा ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि आखिरकार सच की जीत हो गई. सनोज मिश्रा ने कुछ समय पहले ही मोनालिसा को लकर बड़ा दावा किया था. सनोज मिश्रा ने कहा था कि जल्द ही मोनालिसा और फरमान खान का तलाक होने वाला है. सनोज मिश्रा का ये दावा अब सच होता नजर आ रहा है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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