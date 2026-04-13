ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Viral Entertainment News
  • कहीं हत्या तो नहीं हुई... शादी के बाद अपने ससुराल से भी फरार हुई मोनलिसा, पत्नी की तलाश में दर-दर की...

कहीं हत्या तो नहीं हुई... शादी के बाद अपने ससुराल से भी फरार हुई मोनलिसा, पत्नी की तलाश में दर-दर की ठोंकर खाता दिखा पति

Viral girl Monalisa is missing: खबर आ रही है कि शादी के बाद महाकुंभ गर्ल मोनालिसा ससुराल से गायब हो गई है. मोनालिसा के पति फरमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो इसके बारे में बात करते नजर आ रहे हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 13, 2026 11:12 AM IST

कहीं हत्या तो नहीं हुई... शादी के बाद अपने ससुराल से भी फरार हुई मोनलिसा, पत्नी की तलाश में दर-दर की ठोंकर खाता दिखा पति
शादी के बाद अपने ससुराल से भी फरार हुई मोनलिसा

Viral girl Monalisa is missing: वायरल गर्ल मोनालिसा (Monalisa) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान (Farman Khan) के साथ शादी करके मोनालिसा ने चौंका दिया था. परिवार से लेकर सनोज मिश्रा तक... हर कोई मोनालिसा के पीछे पड़ गया था. जिसके बाद खुलासा हुआ कि मोनालिसा ने 18 साल की होने से पहले ही शादी कर ली. ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था. इसी बीच मोनालिसा को लेकर एक और बड़ा दावा किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर मोनालिसा के पति फरमान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मोनालिसा का पति एक बड़ा दावा कर रहा है. वीडियो में फरमान खान कह रहे हैं कि उनकी पत्नी मोनालिसा गायब हो गई है. अजमेर में मोनालिसा का कोई पता नहीं है. ऐसे में मोनालिसा की तलाश अब उदयपुर में की जा रही है. फरमान खान वीडियो में दावा कर रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को खोज नहीं पा रहे हैं. ऐसे में फहमान खान ने मोनालिसा के फैंस से गुजारिश की है कि अगर वो किसी को दिखाई दे तो वो उनको इत्तला कर दें.

Also Read
लव-जेहाद का निकला दम... ये तो नाबालिग निकली महाकुंभ गर्ल मोनालिसा, पति पर लगा POCSO एक्ट

मोनालिसा की तलाश में जुटे फरमान खान

मोनालिसा के पति के चेहरे पर शिकन की लकीरें साफ नजर आ रही हैं. वीडियो में मोनालिसा का पति कार ड्राइव करता नजर आ रहा है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये खबर सामने आते ही फैंस के बीच हड़कंप मच गया है. फैंस कह रहे हैं कि मोनालिसा आखिरकार कहां चली गई, उसे तो ससुराल में होना चाहिए था. मोनालिसा के बारे में किसी को नहीं पता है. यही वजह है जो लोग अब मोनालिसा के पति पर ही निशाना साधने लग गए हैं.

Also Read
चार दिन भी भी नहीं चली शादी... 'महाकुंभ गर्ल' मोनालिसा का होने वाला है तलाक? जिंदगीभर जेल में सड़ेगा पति

ट्रोलर्स के हत्थे चढ़े फरमान खान

आपको बता दें मोनालिसा के गायब होते ही लोगों ने फरमान खान पर शक करना शुरू कर दिया है. लोगों का दावा है कि मोनालिसा की हत्या कर दी गई है या फिर उसे किसी ने किडनैप कर लिया है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 18 साल होने से पहले शादी करके मोनालिसा अब पछता रही हैं और किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहतीं. वहीं कुछ लोग मोनालिसा के गायब होने को लव जेहाद के तौर पर देख रहे हैं. सोशल मीडिया पर मोनालिसा के बारे में अलग अलग बयानबाजी चल रही है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मोनालिसा आखिर कब मिलेंगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Also Read
'वायरल गर्ल' मोनालिसा ने पति फरमान खान संग शेयर किया रोमांटिक वीडियो, लिखा- 'मेरी जिंदगी'

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Bollwyood News Entertainment News Farman Khan Monalisa