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चार दिन भी भी नहीं चली शादी... 'महाकुंभ गर्ल' मोनालिसा का होने वाला है तलाक? जिंदगीभर जेल में सड़ेगा पति

Viral girl Monalisa Farman Khan Divorce: महाकुंभ से फेमस हुई मोनालिसा ने हाल ही में परिवार के खिलाफ जाकर फरमान खान से शादी की है. अब शादी के चंद दिनों में ही मोनालिसा के तलाक की खबरें उड़ने लग गई हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 9, 2026 1:45 PM IST

चार दिन भी भी नहीं चली शादी... 'महाकुंभ गर्ल' मोनालिसा का होने वाला है तलाक? जिंदगीभर जेल में सड़ेगा पति
चार दिन भी भी नहीं चली शादी... 'महाकुंभ गर्ल' मोनालिसा का होने वाला है तलाक?

Viral girl Monalisa Farman Khan Divorce: साल 2025 में मिला फेम अब वायरल गर्ल मोनालिसा (Monalisa) के लिए सिरदर्द बन गया है. कुछ समय पहले ही मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान (Farman Khan) के साथ शादी करके सबको सदमा दे दिया था. शादी होते ही मोनालिसा ने सनोज मिश्रा के जमाने के सामने पोल खोलकर रख दी थी. मोनालिसा ने सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए. जिसके बाद से ही सनोज मिश्रा बयानबाजी करने में जुटे हुए हैं. एक बार फिर से सनोज मिश्रा ने मोनालिसा के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है. अब दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सनोज मिश्रा का तलाक होने वाला है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये दावा भी सनोज मिश्रा ने ही किया है. अपने लेटेस्ट बयान में सनोज मिश्रा ने मोनालिसा के पति पर भी निशाना साधा है. दरअसल सनोज मिश्रा ने दावा किया था कि मोनालिसा ने बालिग होने से पहले ही शादी कर ली है. जिसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नाबालिग होने की शिकायत पर नोटिस जारी किया. अब इस मामले की जांच चल रही है. ऐसा होते ही सनोज मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए सनोज मिश्रा ने लिखा, भगवान मेरा वनवास जल्द खत्म करेंगे. कानून ने काम शुरू कर दिया है. मोनालिसा को लव जिहाद में फंसने वाले को सजा मिलेगी. उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा. षडयंत्र करने वाले जिहादी को जेल होने वाली है.

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मोनालिसा पर भड़के सनोज मिश्रा

मोनालिसा के बारे में बात करते हुए सनोज मिश्रा ने दावा किया कि उसके दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है. इन सब से द डायरी ऑफ मणिपुर को बहुत नुकसान हुआ है. मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं. मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं. मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं लेकिन मैं नहीं रुकने वाला. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस मामले की जांच कर रहा है. जल्द ही मामले की रिपोर्ट भेजी जाएगी. मेरा मानना है कि ये शादी जबरदस्ती की गई है. NHRC के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि मामले की जांच करके 7 दिनों में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की जाए.

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मोनालिसा का होने वाला है तलाक?

जिस तरह से सनोज मिश्रा मोनालिसा के दस्तावेजों के साथ छेड़खानी होने की बात कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि वो आसानी से इस मामले को जाने नहीं देंगे. इशारों ही इशारों में सनोज मिश्रा ने साफ कर दिया है कि वो मोनालिसा और उनके पति का तलाक करवाकर ही दम लेंगे. तई तो बार-बार फरमान खान को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं.

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Entertainment News Farman Khan Monalisa Sanoj Mishra