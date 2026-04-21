प्रेग्नेंट हैं 'वायरल गर्ल' मोनालिसा? पति फरमान ने किया दावा, पुलिस जांच में आया ट्विस्ट...

Monalisa Pregnancy News: महाकुंभ से वायरल हुईं मोनालिसा की प्रेग्नेंसी की खबरें आ रही हैं. बताया जा रहा है कि उनके पति फरमान खान ने दावा किया है कि वह प्रेग्नेंट हैं.

साल 2025 में प्रयागराज में हुए महाकुंभ में माला बेचने पहुंची मोनालिसा (Monalisa) वायरल गर्ल के नाम से फेमस हो गईं. इसके बाद उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिल गया है. इस तरह से वह लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. वहीं, बीते महीने मार्च में मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान (Farman Khan) के साथ शादी कर ली. उन्होंने ये शादी अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर की थी. मोनालिसा का कहना था कि उनकी फैमिली उनके और फरमान खान के रिश्ते के खिलाफ थी. वायरल गर्ल की फैमिली ने कहा था कि मोनालिसा भी नाबालिग है और उसे बहलाकर शादी की गई गई. इसके बाद मध्य प्रदेश ने इस जोड़े को पेश होने के लिए नोटिस भेजा था. इसी मामले में एक नया टिस्ट सामने आया है. दरअसल, मोनालिसा के पति फरमान खान ने दावा किया है कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हैं.

मोनालिसा के पति ने पुलिस के सामने किया दावा

मध्य प्रदेश पुलिस को मोनालिसा के पति फरमान खान ने बताया है कि वह प्रेग्नेंट है और हेल्थ इश्यू के चलते पुलिस के सामने पेश नहीं हो सकती है. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, फरमान खान ने मध्य प्रदेश के खरगोन में एक महिला सब-इंस्पेक्टर को मोनालिसा के हेल्थ इश्यू के बारे में बताया और उसकी तुरंत पेशी संभव नहीं है. मानवीय आधार और कानूनी अड़चनों को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस की टीम को फिलहाल वहां लौटना पड़ा है. लेकिन पुलिस इसे लेकर जांच जरूर करेगी. यह पूरा विवाद मोनालिसा की उम्र लेकर शुरू हुआ था. दरअसल, मोनालिसा के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी उम्र सिर्फ 16 साल है.

मोनालिसा के पिता ने दर्ज कराई ये शिकायत

मोनालिसा के पिता की शिकायत पर अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में वह नाबालिग पाया गया था. इस आधार पर पुलिस ने फरमान खान के पॉक्सो एक्ट, अपहरण और एससएसटी अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. बताते चलें कि मोनालिसा और फरमान खान ने 11 मार्च को शादी की थी. इसके बाद विवाद बढ़ने पर दोनों ने दावा किया था कि वह 18 साल की हो चुकी है और अपनी मर्जी से एक साथ रहना चाहते हैं. बता दें कि एमपी पुलिस ने पुलिस की कार्रवाई के बातचीत केरल हाई कोर्ट ने फरमान खान को राहत दी थी. कोर्ट ने फरमान खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर 20 मई तक लिए रोक लगा दी है. इस आदेश और मोनालिसा की कथित स्वास्थ्य स्थिति के कारण एमपी पुलिस कुछ नहीं कर पाई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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