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'वायरल गर्ल' मोनालिसा ने पति फरमान खान संग शेयर किया रोमांटिक वीडियो, लिखा- 'मेरी जिंदगी'

Monalisa and Farman Khan Video: मोनालिसा और उनके पति फरमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस कपल का रोमांटिक अंदाज पसंद किया जा रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 4, 2026 7:21 PM IST

'वायरल गर्ल' मोनालिसा ने पति फरमान खान संग शेयर किया रोमांटिक वीडियो, लिखा- 'मेरी जिंदगी'
मोनालिसा और फरमान खान का वीडियो वायरल हो रहा है.

साल 2025 में हुए महाकुंभ से चर्चा में आई वायरल गर्ल मोनालिसा (Monalisa) काफी समय से सुर्खियों में बनी हुई हैं. दरअसल, उन्होंने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान (Farman Khan) के साथ शादी कर ली है. दोनों की शादी के बाद जमकर विवाद हो रहा है. मोनालिसा और फरमान खान ने अपनी-अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर ये कदम उठाया है. वहीं, मोनालिसा ने अपनी फैमिली पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. इसी बीच वायरल गर्ल ने अपना एक वीडियो शेयर किया है जो काफी पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो में वह अपने पति फरमान खान के साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही हैं.

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मोनालिसा ने कमेंट सेक्शन किया ऑफ

मोनालिसा ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में देखा जा वह अपने पति फरमान खान के साथ नजर आ रही हैं. सलवार सूट पहने हुए मोनालिसा आगे दौड़ रही हैं और उनके पति फरमान खान पीछे से दौड़ रहे हैं. फिर फरमान खान अपनी पत्नी मोनालिसा को गोद में उठाकर चारों तरफ घुमाते हैं. ये कपल काफी खुश नजर आ रहा है. मोनालिसा ने इस रोमांटिक वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, 'माय लाइफ'. वायरल गर्ल की इस पोस्ट को 2 घंटे में 10 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया था. हालांकि, उन्होंने अपनी पोस्ट पर कमेंट सेक्शन को ऑफ कर रखा है. मोनालिसा ने इस पोस्ट को अपने पति फरमान खान के कोलैब किया है. वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें.

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मोनालिसा ने फैमिली पर लगाए कई आरोप

बताते चलें कि मोनालिसा ने बीते महीने मार्च में फरमान खान के साथ शादी की थी. दोनों ने केरल के एक मंदिर में शादी की थी. मनोलिसा की फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ थी. वायरल गर्ल ने अपने परिवार के विरोध में जाकर शादी की. यहां तक कि अपनी फैमिली पर गंभीर आरोप लगाए थे. मोनालिसा का कहना था कि उनके माता-पिता अपनी मर्जी के लड़के के साथ उनकी शादी करवाना चाहते थे जबकि वह फरमान खान के साथ प्यार करती थी. मोनालिसा ने ये भी कहा ता कि उनके माता-पिता को सिर्फ उनके पैसे से मतलब है. वायरल गर्ल ने एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें अपनी और फरमान खान की जान को खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की थी. मनोलिसा ने ना सिर्फ अपनी फैमिली पर बल्कि उनको पहली फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' ऑफर करने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Entertainment News Farman Khan Monalisa