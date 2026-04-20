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विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने लिया प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद, 5 महीने में तीसरी बार वृंदावन पहुंचा ये कपल

Virat Kohli-Anushka Sharma Video: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने एक बार फिर प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया है. इस कपल का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 20, 2026 8:36 PM IST

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने लिया प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद, 5 महीने में तीसरी बार वृंदावन पहुंचा ये कपल
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) ध्यात्म की तरफ काफी झुकाव है. वो दोनों अक्सर मंदिर और संत समागम में जाते रहते हैं. अब ये कपल एक बार फिर वृंदावन पहुंचा है और प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) आशीर्वाद लिया है. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये दोनों प्रेमानंद महाराज के आश्रम में लोगों के के बीच बैठकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वीडियो पर लोगों ने रिएक्शन दिए हैं.

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विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का वीडियो वायरल

प्रेमानंद महाराज वृंदावन में कुछ लोगों की मौजूदगी में आध्यात्मिक चर्चा करते हैं. इस दौरान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी नजर आए और प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन को सुना. प्रेमानंद महाराज के आश्रम श्री हित राधा केलि कुंज से इस कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये कपल भक्ति भाव से प्रेमानंद महाराज को सुन रहा है. दोनों ने उनका आशीर्वाद भी लिया. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है. बताते चलें कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बीते 5 महीने में तीसरी बार प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे हैं. विराट कोहली इन दिनों भारत में हो रहे आईपीएल को खेल रहे हैं. उन्होंने अपनी टीम के मैच ना होने पर ब्रेक लेकर पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाने का फैसला किया. ये कपल प्रेमानंद महाराज को बहुत मानता है कि कई बार उनका आशीर्वाद ले चुका है और अपने बच्चों को भी वहां लेकर गया है.

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विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 2017 में की थी शादी

बताते चलें कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने एक-दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था. इसके बाद दोनों ने साल 2017 में शादी की थी. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा साल 2021 में बेटी वामिका अकाय के और साल 2024 में बेटे के पिता बने हैं. गौरतलब है कि ये कपल लंदन में शिफ्ट हो चुका है और अक्सर इंडिया आते रहते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Anushka Sharma Entertainment News Premanand Maharaj Virat Kohli