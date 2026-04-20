विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने लिया प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद, 5 महीने में तीसरी बार वृंदावन पहुंचा ये कपल

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) ध्यात्म की तरफ काफी झुकाव है. वो दोनों अक्सर मंदिर और संत समागम में जाते रहते हैं. अब ये कपल एक बार फिर वृंदावन पहुंचा है और प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) आशीर्वाद लिया है. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये दोनों प्रेमानंद महाराज के आश्रम में लोगों के के बीच बैठकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वीडियो पर लोगों ने रिएक्शन दिए हैं.
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का वीडियो वायरल
प्रेमानंद महाराज वृंदावन में कुछ लोगों की मौजूदगी में आध्यात्मिक चर्चा करते हैं. इस दौरान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी नजर आए और प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन को सुना. प्रेमानंद महाराज के आश्रम श्री हित राधा केलि कुंज से इस कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये कपल भक्ति भाव से प्रेमानंद महाराज को सुन रहा है. दोनों ने उनका आशीर्वाद भी लिया. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है. बताते चलें कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बीते 5 महीने में तीसरी बार प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे हैं. विराट कोहली इन दिनों भारत में हो रहे आईपीएल को खेल रहे हैं. उन्होंने अपनी टीम के मैच ना होने पर ब्रेक लेकर पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाने का फैसला किया. ये कपल प्रेमानंद महाराज को बहुत मानता है कि कई बार उनका आशीर्वाद ले चुका है और अपने बच्चों को भी वहां लेकर गया है.
Virat Kohli and Anushka Sharma arrived in Vrindavan to seek blessings from Premanand Maharaj. ?✨
A calm and spiritual visit, showing their faith and connection beyond the spotlight.#ViratKohli #AnushkaSharma #Vrindavan pic.twitter.com/g30hg7ukUx
— Faruk? (@uf2151593) April 20, 2026
Kohli Anushka visited premanand Maharaj ji ❤️ https://t.co/zCbPrqyHhM pic.twitter.com/k0nqtCGHyK
— Prxtham.Edits18 (@Prxtham_Edits18) April 20, 2026
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 2017 में की थी शादी
बताते चलें कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने एक-दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था. इसके बाद दोनों ने साल 2017 में शादी की थी. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा साल 2021 में बेटी वामिका अकाय के और साल 2024 में बेटे के पिता बने हैं. गौरतलब है कि ये कपल लंदन में शिफ्ट हो चुका है और अक्सर इंडिया आते रहते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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