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सलमान खान से अलग होने के बाद टूट गई थीं ऐश्वर्या? 21 साल बाद को-स्टार ने खोल दिए कई गहरे राज!

सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय की सेट पर क्या हालत थी? साल 2005 में आई फिल्म 'शब्द' की को-स्टार सादिया सिद्दीकी ने 21 साल बाद एक इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: June 29, 2026 8:33 AM IST
सलमान खान से अलग होने के बाद टूट गई थीं ऐश्वर्या? 21 साल बाद को-स्टार ने खोल दिए कई गहरे राज!

क्यों टूट गई थीं ऐश्वर्या?

बॉलीवुड गलियारे में सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी और फिर उनके ब्रेकअप के किस्से आज भी चर्चा का विषय बने रहते हैं. साल 1999 में आई संजय लीला भंसाली की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के सेट से शुरू हुई यह प्रेम कहानी जितनी खूबसूरत थी, इसका अंत उतना ही विवादों से भरा रहा. अब इस विवाद के बीच ऐश्वर्या राय की मानसिक स्थिति और उनके काम करने के तरीके को लेकर उनकी एक पुरानी को-स्टार ने कई चौंकाने वाले राज खोले हैं.

मुश्किल दौर और 'शब्द' की शूटिंग

साल 2005 में एक फिल्म आई थी 'शब्द', जिसमें संजय दत्त, ऐश्वर्या राय और जायद खान मुख्य भूमिकाओं में थे. इस फिल्म को लीना यादव ने निर्देशित किया था. इसी फिल्म की को-स्टार सादिया सिद्दीकी ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में उस दौर को याद किया, जब ऐश्वर्या अपनी निजी जिंदगी के सबसे बदतर और तनावपूर्ण दौर से गुजर रही थीं.

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दरअसल, साल 2002 में ऐश्वर्या ने सलमान खान से हमेशा के लिए राहें जुदा करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया था. इसके बाद साल 2003 में विवेक ओबेरॉय की उस मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आग में घी का काम किया, जिसमें उन्होंने सलमान पर धमकियां देने का आरोप लगाया था. बैकस्टोरी में जब यह सब खौफनाक ड्रामा चल रहा था, ठीक उसी दौरान ऐश्वर्या राय फिल्म 'शब्द' की शूटिंग कर रही थीं.

सादिया सिद्दीकी ने बयां किया हाल

इंटरव्यू के दौरान सादिया ने बताया कि इतने बड़े विवाद और मानसिक तनाव के बीच भी ऐश्वर्या ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कभी प्रभावित नहीं होने दिया. सादिया ने कहा, "फिल्म 'शब्द' में मेरा और ऐश्वर्या का कोई साथ में सीन नहीं था, लेकिन मैंने उन्हें सेट पर दूर से बहुत करीब से ऑब्जर्व किया था." सादिया ने आगे खुलासा करते हुए बताया, "उनकी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा था, उन्होंने उस दर्द और तनाव को सेट पर बहुत ही खूबसूरती से छिपाए रखा. वह जब भी सेट पर आती थीं, पूरी तरह शांत और गरिमा से भरी होती थीं. उन्हें अपनी सारी लाइन्स जुबानी याद होती थीं, स्क्रिप्ट पर उनकी पकड़ कमाल की थी और वह एक बेहद समर्पित कलाकार की तरह व्यवहार करती थीं."

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प्रोफेशनलिज्म की मिसाल बनीं ऐश्वर्या

सादिया के इस खुलासे से यह साफ है कि ऐश्वर्या राय एक बेहतरीन अदाकारा के साथ एक बेहद मजबूत इरादों वाली महिला भी हैं. उन्होंने बिना किसी शिकायत या ड्रामे के अपने काम को पहली प्राथमिकता दी. सादिया के मुताबिक, ऐश्वर्या का यह रूप उनके दिल को छू गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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