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'हम 50 बार साथ डिनर पर गए…', मौनी रॉय की पर्सनल लाइफ पर कीचड़ उछालने वालों पर बरसे अर्जुन बिजलानी

मौनी रॉय के साथ पार्टी करने और डेटिंग की उड़ी अफवाहों पर अर्जुन बिजलानी ने चुप्पी तोड़ते हुए इन्हें बेबुनियाद बताया है. अर्जुन ने कहा कि मौनी उनकी पुरानी दोस्त हैं और कुछ लोग उन्हें जानबूझकर बदनाम करना चाहते हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: August 12, 2026 9:54 AM IST
'हम 50 बार साथ डिनर पर गए…', मौनी रॉय की पर्सनल लाइफ पर कीचड़ उछालने वालों पर बरसे अर्जुन बिजलानी

मौनी रॉय की पर्सनल लाइफ पर कीचड़ उछालने वालों पर बरसे अर्जुन बिजलानी

टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी इन दिनों अपनी खास दोस्त और एक्ट्रेस मौनी रॉय के साथ जुड़ रही डेटिंग की खबरों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में मौनी रॉय द्वारा अपनी पर्सनल लाईफ से जुड़े एक बड़े फैसले के बाद सोशल मीडिया और गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं. इसी बीच मौनी को अर्जुन बिजलानी के साथ एक पार्टी में चिल करते हुए देखा गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने दोनों के बीच कुछ और ही चल रहा होने के कयास लगाने शुरू कर दिए. जबकि अर्जुन पहले से ही शादीशुदा हैं और अपनी मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं, इन झूठी अफवाहों ने तूल पकड़ लिया. अब आखिरकार अर्जुन बिजलानी ने इन तमाम बेबुनियाद खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और खरी-खरी सुनाई है.

पार्टियों पर अर्जुन का बेबाक जवाब

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अर्जुन बिजलानी ने इन सभी अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि केवल पार्टी या डिनर करने से किसी रिश्ते का नाम देना पूरी तरह से बेवकूफी है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ‘अगर 7 या 8 लोग एक साथ डिनर पर जाते हैं, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम पहली बार साथ बाहर गए हैं. हम पिछले कई सालों से अनगिनत बार डिनर और पार्टियों में साथ जा चुके हैं. मौनी और मैं कई बार अकेले भी डिनर पर गए हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे और पुराने दोस्त हैं. मुझे सच में समझ नहीं आता कि लोग बिना किसी सिरपैर के ऐसी बातें क्यों गढ़ लेते हैं.’

दोस्तों के रिएक्शन पर बोले एक्टर

अर्जुन ने आगे बताया कि शुरुआत में वह इन बकवास खबरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे. उन्हें लगा कि ऐसी बातों पर ध्यान देना ही बेकार है. लेकिन जब उनके करीबी दोस्तों ने इन वायरल खबरों को देखा और हैरानी जताई, तब उन्हें लगा कि अब इस पर खुलकर बोलना बेहद जरूरी हो गया है. एक्टर ने खुलासा किया कि क्रिस्टल डिसूजा ने जब इस खबर को पढ़ा, तो उन्होंने तुरंत कहा कि यह कितनी घटिया और बेतुकी बात है क्योंकि वह अर्जुन और मौनी की दोस्ती को अच्छी तरह जानती हैं.

मौनी रॉय को जानबूझकर बदनाम कर रहा

मौनी रॉय का समर्थन करते हुए अर्जुन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया. उनका मानना है कि पिछले कुछ समय से कोई प्लान कर के मौनी रॉय की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहा है. अर्जुन ने कहा, "मौनी इस समय अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और संघर्ष भरे दौर से गुजर रही हैं. ऐसे में कुछ लोग बेवजह उन्हें निशाना बना रहे हैं. कुछ समय पहले उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर घटिया कमेंट किए गए, तो कभी उनकी ड्रिंकिंग और पार्टी करने की आदतों को लेकर सवाल उठाए गए.

सालों पुरानी दोस्ती और पत्नी नेहा का बयान

अर्जुन और मौनी के रिश्ते पर बात करते हुए एक्टर ने याद दिलाया कि वे दोनों कई सालों से बहुत अच्छे दोस्त हैं. मौनी अक्सर उनके घर आती-जाती हैं, उन्होंने साथ में कई हिट शोज में काम किया है और सोशल मीडिया के लिए कई वीडियो भी बनाए हैं. इस बीच, बातचीत में अर्जुन की पत्नी नेहा ने भी अपनी बात रखी और साफ किया कि उस पार्टी में वह खुद जाने वाली थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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