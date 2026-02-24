दूल्हे ने वरमाला के बाद गाया Akshay Kumar का वो गाना, जिसे सुन ब्राइडल के चेहरे का उड़ा रंग! Video देख लोग बोले- 'हनीमून पर...'

Viral Video: शादियों में मौज मस्ती तो होती ही है, लेकिन इस बीच कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जो हर किसी का ध्यान खींच लेता है और वहीं अगर किसी ने उस मोमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दे तो वो चंद मिनटों में वायरल हो जाता है. ऐसा ही कुछ इन दिनों देखने को मिल रहा है.

Wedding Viral Video: भारत में शादियां किसी जश्न से कम नहीं होती है. महीनों पहले से ही घर का माहौल हंसी-मजाक और इमोशनल भरा हो जाता है. वहीं जैसे-जैसे शादी का दिन पास आता है वैसे-वैसे रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच की शरारतें मौज-मस्ती और भी ज्यादा बढ़ती जाती हैं. इसी बीच कई ऐसे पल होते हैं, जो यादगार तो होते ही साथ ही वो चर्चा का विषय भी बन जाते हैं, जिसकी झलक अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है. वहीं इस बीच एक वेडिंग वीडियो (Wedding Viral Video) सामने आया है, जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन (Bride Groom Video) को स्पेशल फील कराने के लिए प्यार का तराना छेड़ता है, लेकिन ब्राइड का रिएक्शन देख लोग लड़के को सलाह देने पर मजबूर हो गए.

दुल्हन के लिए दूल्हे ने छेड़ा प्यार का तराना लेकिन

इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Clip) हो रहा है, जो किसी शादी का है. सामने आई क्लिप में दूल्हा और दुल्हन एक वरमाला स्टेज पर खड़े नजर आ रहे हैं. इस दौरान अपने इस खास दिन को और अपनी होने वाली दुल्हनिया को स्पेशल फील कराने के लिए लड़का अक्षय कुमार की फिल्म 'धड़कन' (Dhadkan Movie) का मोस्ट पॉपुलर गाना 'दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है' गाता है. लड़की की आवाज बहुत ही सुरीली है और वो बहुत ही खूबसूरती से इस गाने को गाना है, लेकिन यूजर्स की नजर दुल्हन के रिएक्शन पर टिक गई.

कैसा था दुल्हन का रिएक्शन?

दरअसल, वायरल वीडियो में लड़के का गाना इतना अच्छा होता है कि, हर कोई उसकी आवाजा का दीवाना हो जाए, लेकिन वहीं उसके बगल में खड़ी दुल्हन का रिएक्शन बिल्कुल ठंडा था, जिसे देखकर यूजर्स लड़के को संभलकर रहने की सलाह देने लगे. इस वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'दुल्हन का तो ध्यान कहीं और लग रह है, चेक कर ले भाई.' दूसरे ने लिखा, 'दूल्हे की परफॉर्मेंस देखकर वो खुश नहीं है या शर्मा रही है.'

Man sings Dulhe ka Shehra Suhana lagta hai at his Wedding. Bride gives No Reaction. pic.twitter.com/qEi2Tyd01Y — News Algebra (@NewsAlgebraIND) February 23, 2026

यूजर ने दे डाली ये सलाह

इस वीडियो में पर एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ये बोरियत नहीं है भाई, ये तो अभी से डाइवोर्स वाली शक्ल बनाने की तैयारी चल रही है.' एक ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, 'रिएक्शन दिया तो मेकअप उतर जाएगा.' एक ने कहा, 'दूसरी सोनम लोडिंग?' एक ने तो हनीमून की सलाह देते हुए कहा, 'हनीमून पर ध्यान रखियो भाई.' ऐसे ही इस वीडियो पर तमाम कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.

