जब अमिताभ बच्चन ने सरेआम लगा दी प्रीति जिंटा की क्लास, भेजते रहे मैसेज, एक्ट्रेस ने नहीं दिया रिप्लाई

'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा के बीच एक बेहद मजेदार वाकया देखने को मिला. बिग बी ने शिकायत की कि वे हर साल एक्ट्रेस को बर्थडे विश करते हैं, लेकिन प्रीति कभी जवाब नहीं देतीं.

अमिताभ बच्चन ने सरेआम लगा दी प्रीति जिंटा की क्लास

क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' जब भी टीवी पर लौटता है, अपने साथ मनोरंजन का जबरदस्त तड़का लेकर आता है. बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपने ज्ञान और गंभीर आवाज के लिए जाने जाते हैं. साथ ही सेट पर आए मेहमानों के साथ उनका दोस्ताना और चुटीला अंदाज भी दर्शकों को खूब भाता है. हाल ही में शो के नए सीजन के दौरान सेट पर कुछ ऐसा ही मजेदार वाकया देखने को मिला, जब बिग बी के निशाने पर बॉलीवुड की 'डिंपल गर्ल' यानी प्रीति जिंटा आईं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे शो के ताजा प्रोमो ने फैंस का ध्यान खींच लिया है. इस वीडियो में अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा के बीच की यह मीठी नोकझोंक दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर रही है.

जन्मदिन पर बधाई देते हैं एक्टर

'कौन बनेगा करोड़पति' के नए सीजन के पहले ही एपिसोड में स्टार्स का तांता लगा. शो में आमिर खान, सनी देओल और प्रीति जिंटा बतौर खास मेहमान पहुंचे. इसी दौरान अमिताभ बच्चन ने पूरी महफिल के सामने प्रीति जिंटा से जुड़ा एक पुराना शिकवा खोलकर रख दिया. अमिताभ बच्चन ने हंसते हुए शिकायत की कि वे हर साल बिना भूले 31 जनवरी को प्रीति जिंटा को उनके जन्मदिन की बधाई का मैसेज भेजते हैं. लेकिन अफसोस की बात यह है कि दूसरी तरफ से कभी कोई जवाब ही नहीं आता.

बिग बी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे नियम से हर साल याद रखकर विश करते हैं, लेकिन एक्ट्रेस उनके मैसेज को जैसे नजरअंदाज ही कर देती हैं. अमिताभ बच्चन का यह शिकायत भरा अंदाज देखकर सेट पर मौजूद सनी देओल, आमिर खान और दर्शक ठहाके लगाने लगे.

प्रीति जिंटा की मजेदार सफाई

जब महानायक ने सरेआम यह बात उठाई, तो प्रीति जिंटा पहले तो थोड़ी झेंप गईं और फिर जोर-जोर से हंसने लगीं. खुद को बचाते हुए प्रीति ने तुरंत अपनी सफाई पेश की. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ‘अमित जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको जवाब नहीं देती. मैं रिप्लाई जरूर करती हूं, बस मुझसे थोड़ी सी देरी हो जाती है. मेरा जवाब अक्सर एक हफ्ते बाद पहुंचता है.’

इस बात पर चुटकी लेते हुए अमिताभ बच्चन ने सेट पर अपना एक पुराना ट्वीट भी दिखाया. उस ट्वीट में बिग बी ने बड़े ही शायराना और मजाकिया लहजे में लिखा था कि प्रीति भले ही उनके मैसेज का रिप्लाई न दें, फिर भी वे उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद भेजते हैं. इस बात पर पूरा हॉल हंसी के ठहाकों से गूंज उठा.

प्रमोशन के लिए पहुंची थीं एक्ट्रेस

आपको बता दें कि प्रीति जिंटा काफी लंबे समय बाद पर्दे पर वापसी कर रही हैं. वे अपनी आगामी फिल्म 'बंटवारा 1997' के प्रमोशन के सिलसिले में अपने को-स्टार सनी देओल के साथ KBC के मंच पर पहुंची थीं. अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा 'वीर-जारा' और 'लास्ट लर्नर' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं और दोनों के बीच हमेशा से काफी सहज और बेहतरीन बॉन्डिंग रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.