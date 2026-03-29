'छेदी सिंह, तूने जो फिल्म छोड़ी थी...' जब Dabangg 2 को लात मारकर Salman Khan से टकराए Sonu Sood, मच गया था बवाल

Sonu Sood reacted on rejecting Dabangg 2: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने हाल ही में खुलासा किया है कि कैसे दबंग 2 को लात मारकर वो सलमान खान से टकरा गए थे. इस दौरान सलमान खान ने सोनू सूद से एक सवाल पूछ डाला था.

Sonu Sood reacted on rejecting Dabangg 2: एक जमाना था जब बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) ने दबंग का छेदी सिंह बनकर बवाल मचा दिया था. लोग आज भी सोनू सूद के इस किरदार को भुला नहीं पाए हैं. हालांकि फिल्म के बाकी दोनों पार्ट्स में सोनू सूद ने काम नहीं किया है. सालों बाद सोनू सूद ने खुलासा किया है कि आखिर क्यों उन्होंने हिट होने के बाद भी दबंग 2 में काम करने से मना कर दिया था. जिसके बाद सलमान खान ने उनसे एक सवाल पूछा था. दिव्या जैन से बत करते हुए सोनू सूद ने कहा, मैं दबंग के पार्ट वन को भी मना कर चुका था. मैं किरदार से जुड़ ही नहीं पा रहा था. डायरेक्टर अभिनव कश्यप से बात करने के बाद कई बड़े बदलाव होने लगे थे. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था.मैंने अपने किरदार में थोड़ा ह्यूमर डाला और कुछ बदलाव किए. तब मुझे अपना किरदार थोड़ा समझ आया. मैं इसे मजेदार बनाना चाहता था. किरदार अच्छा है या फिर बुरा ये हम तय नहीं कर सकते. अगर लोग जुड़ गए किरदार से तो वो हिट है. मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं हीरो हूं या विलेन... अगर मैं लोगों को एंटरटेन कर पा रहा हूं, बस वही काफी है.

दबंग 2 से जब सोनू सूद ने बनाई दूरी

आगे सोनू सूद ने कहा, 'मैं फिल्में पैसे माने के लिए नहीं करता हूं. अगर आप केवल पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आपको सेट पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. हालांकि दबंग 2 से मैंने दूरी बनाने का फैसला किया. सलमान खान और अरबाज के कहने के बाद भी मुझे स्क्रिप्ट समझ नहीं आई. दबंग 2 में सलमान खान और अरबाज मुझे लेना चाहते थे. मुझे जो लग रहा था वो मैंने सलमान खान और अरबाज को साफ साफ बता दिया. मुझे लग रहा था कि मैं इस रोल को ज्यादा बदल नहीं पाऊंगा.'

सलमान खाने के लिए सोनू सूद ने कही ये बात

सलमान खान के बारे में बात करते हुए सोनू सूद ने कहा, 'मैंने काम करने से मना कर दिया. हालांकि मैं एक बात बोल सकता हूं कि सलमान खान बहुत दरियादिल हैं. फिल्म रिलीज होने के बाद उन्होंने पहली ट्रायल स्क्रीनिंग देखने के लिए मुझे बुलाया था. आते ही सलमान खान बोले, छेदी सिंह... तूने पहले मेरी फिल्म छोड़ दी थी. अब क्या तू मेरे साथ ये फिल्म देखना चाहेगा. जवाब में मैंने भी हां बोल दिया. जिसके बाद मैंने और सलमान खान ने साथ बैठकर ये फिल्म देखी. आपको बता दें कि दबंग 2 में सोनू सूद वाला किरदार प्रकाश राज ने निभाया था.' एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more