कौन हैं अरुण पंवार? जिनकी शादी पर मचा हंगामा, एक वीडियो ने हिलाकर रख दिया सोशल मीडिया...

Arun Panwar Video: अरुण पंवार से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि ये शख्स कौन है और पूरा मामला क्या है.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो छाया हुआ है और इसकी वजह अरुण पंवार (Arun Panwar) नाम का एक शख्स है. अरुण पंवार का वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनकी शादी सेरेमनी का एक फंक्शन चल रहा है और इस दौरान उन्हें 71 लाख रुपये कैश और 21 तोला सोना दिए जाने का जिक्र किया जा रहा है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. इसके बाद अरुण पंवार को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और अरुण पंवार कौन है?

अरुण पंवार को किया जा रहा ट्रोल

अरुण पंवार ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें उनकी लग्न का कार्यक्रम चल रहा है. इसमें बताया जाता है कि अरुण पंवार और उनकी फैमिली को 21 तोला सोना और 71 लाख रुपये कैश दिया गया है. इसके साथ ही कहा जाता है कि ये दहेज नहीं दान है. अरुण पंवार के इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया है. एक यूजर ने लिखा है, 'अच्छे दाम पर बिक गए.' एक यूजर ने लिखा है, 'लड़की औ उसकी फैमिली को क्या दिया.' एक यूजर ने लिखा है, 'आपको खरीद लिया लड़की वालों ने.' एक यूजर ने लिखा है, 'अरुण पंवार भिखारी है.' बताते चलें कि अरुण पंवार ने इस वीडियो के अलावा अपनी शादी से जुड़े कई वीडियोज और फोटोज शेयर किए हैं, जिसमें काफी ज्यादा भव्यता देखने को मिल रही है.

TRENDING NOW

View this post on Instagram A post shared by Arun Panwar (@arunpanwarx)

अरुण पंवार हैं ऑटोमोबाइल यूट्यूबर

अरुण पंवार की बात करें तो वह ऑटोमोबाइल यूट्यूबर हैं और काफी चर्चित हैं. उनको यट्यूब चैनल पर 2.4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. वहीं, अरुण पंवार को इंस्टाग्राम पर करीब साढे नौ लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. बताया जाता है कि अरुण पंवार ने बीसीए की पढ़ाई की और साल 2019 में अपना यूट्यूब चैनल खोला था. वह यूट्यूब पर ऑटोमोबाइल से जुड़ी चीजों का रिव्यू करते हैं और लोगों के बीच पॉपुलर हैं. अरुण पंवार को लेकर कहा जाता है कि वह अपने यूट्यूब चैनल से हर महीने 20-25 लाख रुपये की कमाई करते हैं. वह लग्जरी लाइफ जीते हैं. उनकी पत्नी तिथि की बात करें तो वह डॉक्टर हैं और उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more