आखिर कौन है Niharika NM? जिसे लोग बता रहे हैं शहनाज गिल की सौतन, Raghav Juyal के साथ जुड़ा नाम

Who is Niharika NM: टीवी के जानेमाने डांसर और एक्टर राघव जुयाल एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में राघव जुयाल की कुछ तस्वीरें वायरल हुईं हैं जिनकी वजह से उनकी डेटिंग की खबरें उड़ रही हैं चलिए जानते हैं कि राघव जुयाल के साथ नजर आ रही हसीना कौन है?

आखिर कौन है Niharika NM?

Who is Niharika NM: टीवी के जानेमाने डांसर और एक्टर राघव जुयाल (Raghav Juyal) अपने प्रोफेशन से ज्यादा पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब राघव जुयाल का नाम शहाज गिल के साथ जोड़ा जा रहा था. दावा किया जा रहा था कि राघव जुयाल को शहनाज गिल से प्यार हो गया है. हालांकि राघव जुयाल ने हमेशा शहनाज गिल को अपना दोस्त बताया है. इसी बीच राघव जुयाल को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो राघव जुयाल को एक बार फिर से प्यार हो गया है. दरअसल हाल ही में राघव जुयाल ने निहारिका नाम की एक लड़की के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को देखकर लोग कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं. यही वजह है जो रातों रात राघव जुयाल के अफेयर की खबर उड़ने लगी और लोग निहारिका को शहनाज गिल की सौतन बता रहे हैं. अब आप कहेंगे कि आखिर ये निहारिका कौन है जो रातों रात लाइमलाइट में आ गई है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको निहारिका एनएम के बारे में बताने वाले हैं.

कौन हैं निहारिका एनएम?

आपको बता दें कि निहारिका एनएम जानीमानी यूट्यूबर हैं. इंस्टाग्राम पर भी Niharika NM जबरजस्त फैन फॉलोइंग रखती हैं. निहारिका एनएम ने खुद को एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर स्टेबलिश किया है. अब राघव जुयाल के साथ निहारिका एनएम का नाम जोड़ा जा रहा है. माना जा रहा है कि निहारिका एनएम और राघव जुयाल के बीच कुछ चल रहा है, वहीं कुछ फैंस का कहना है कि हो सकता है कि निहारिका एनएम और राघव जुयाल ने किसी प्रोजेक्ट के लिए कोलैब किया हो.

क्या है निहारिका एनएम और राघव जुयाल की तस्वीरों का सच?

निहारिका एनएम और राघव जुयाल को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं. हालांकि इन तस्वीरों का सच अब भी सामने नहीं आ पाया है. हालांकि फैंस को निहारिका एनएम और राघव जुयाल की जोड़ी पसंद आ रही है. लोगों का कहना है कि निहारिका एनएम और राघव जुयाल साथ में अच्छे लगते हैं. हालांकि निहारिका एनएम और राघव जुयाल को साथ देखकर शहनाज गिल के फैंस का दिल टूट गया है. एक समय था जब निहारिका एनएम की जगह शहनाज गिल का नाम राघव जुयालके साथ जुड़ रहा था. उस समय लोगों को लगा था कि शहनाज गिल अब जाकर सिद्धार्थ शुक्ला को भुला पाएंगी. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…