कौन है यह स्टारकिड, जिसे देख लोगों को 90s के सलमान खान की आ गई याद? लोग बता रहे भाईजान की कॉर्बन कॉपी

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्टारकिड नजर आ रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों को न सिर्फ 90s के सलमान खान की याद आ गई बल्कि, यूजर्स इसे भाईजान की कॉर्बन कॉपी बता रहे हैं.

Who is Sufiyan Nadiadwala?: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के लाडले आर्यन खान (Aaryan Khan) से लेकर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की नातिन नव्या नवेली नंदा (Navya Naveli Nanda) तक बॉलीवुड के कई ऐसे स्टारकिड्स हैं, जो बिना फिल्मों में डेब्यू किए ही लाइमलाइट में बने रहते हैं. लेकिन इन दिनों एक नए स्टारकिड का चेहरा सामने आया है, जिसने न सिर्फ पूरी लाइमलाइट लूट ली है, बल्कि उसकी तुलना सलमान खान (Salman Khan) से होने लगी है, क्योंकि इस स्टारकिड को देखकर लोगों को 90s के सलमान की याद आ गई है और लोग इसे बॉलीवुड के सुल्तान की कॉर्बन कॉपी बता रहे हैं. तो चलिए जानते हैं ये कौन है...

कौन है ये स्टारकिड?

हम जिस स्टारकिड की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर साजिद नाडियाडवाला (Sajid Nadiadwala) के बेटे सूफियान नाडियाडवाला (Sufiyan Nadiadwala) हैं, जिन्होंने एक्टिंग डेब्यू से पहले ही लोगों को ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. इतना ही नहीं उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस के बाद उनक तुलना सलमान खान (Salman Khan) से होने लगी है, लोग उन्हें भाईजान का हमशक्ल बता रहे हैं.

क्यों हो रही सुफियान की सलमान खान से तुलना?

दरअसल, साजिद नाडियाडवाला के बेटे सुफियान नाडियाडवाला को हाल ही में मुंबई में एक मूवी की स्क्रिनिंग के दौरान पैपाराजी ने कैमरे में कैप्चर किया, सुफियान का ये लुक बिल्कुल 90s के सलमान के जैसा नजर आ रहा है. वहीं, जिसका वीडियो सामने आने के बाद से ही लोग उनकी तुलना सलमान खान से करने लगे हैं. वायरल क्लिप में सूफियान को एक फिटेड ब्लू टी-शर्ट में देखा जा सकता है. इसके साथ उन्होंने एक पेंडेंट और ईयररिंग्स भी पहने हुए थे. जैसे ही उनका ये वीडियो इंटरनेट पर आया वैसे ही हर तरफ सुफियान और सलमान खान के एक जैसे होने की बात होने लगी.

Video पर नेटिजन्स ने कैसे रिएक्शन दिए?

सुफियान का जैसे ही ये वीडियो सामने आया वैसे ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई. क्लिप पर एक यूजर ने लिखा, 'बिल्कुल सलमान खान जैसा लग रहा है.' दूसरे ने लिखा, 'सलमान खान, विजय वर्मा और पुलकित सम्राट का कॉम्बो है.' वहीं एक अन्य ने लिखा, 'ये तो सलमान खान का कॉर्बन कॉपी है.' वहीं कुछ तो सुफियान को सलमान का ही बेटा बता रहे हैं. एक ने तो हद ही कर दी उसने साजिद को अपने बेटे का DNA टेस्ट कराने की सलाह तक दे डाली.

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साजिद नाडियाडवाला और सलमान खान का कैसा है रिश्ता?

आपको बता दें कि, साजिद नाडियाडवाला और सलमान खान के बीच काफी अच्छी दोस्ती है और दोनों का एक दूसरे के घर आना-जाना लगा रहता है. गौरतलब है कि, साजिद के बड़े बेटे सुभान नाडियाडवाला जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं. वो जल्द ही फिल्म 'ऐसी दिवानगी' में नजर आएं. वहीं सुफियान अभी पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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