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Ramayana: 'रामायण' में भगवान विष्णु का रोल कौन निभा रहा है? ट्रेलर सामने आते ही उलझन में पड़े फैंस

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर में भगवान विष्णु की एक झलक ने फैंस को उलझन में डाल दिया है. लोग कयास लगा रहे हैं कि कौन इस किरदार को निभा रहा है?

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By: Shreya Pandey | Published: July 30, 2026 10:51 AM IST
Ramayana: 'रामायण' में भगवान विष्णु का रोल कौन निभा रहा है? ट्रेलर सामने आते ही उलझन में पड़े फैंस

भगवान विष्णु का रोल कौन निभा रहा है?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही मेगा-बजट फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है, तब से सोशल मीडिया पर एक अलग ही बज बना हुआ है. फिल्म के विजुअल्स और शानदार सीन्स ने लोगों का दिल जीत लिया है, लेकिन इसके साथ ही ट्रेलर में नजर आई भगवान विष्णु की एक छोटी सी झलक ने फैंस के बीच कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है. हर कोई यह जानने के लिए बेताब है कि आखिर उस फ्रेम में नजर आने वाला वह कलाकार कौन है.

भगवान विष्णु का किरदार कौन निभा रहा?

'रामायण' ट्रेलर की शुरुआत में एक ऐसा सीन आता है, जिसमें भगवान विष्णु की हल्की सी झलक दिखाई देती है. इसे देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपने-अपने कयास लगा रहे हैं. कुछ दर्शकों का मानना है कि यह अभिनेता सौरभ राज जैन हो सकते हैं. सौरभ को लोग आज भी टीवी के फेमस सीरियल 'महाभारत' में भगवान कृष्ण के उनके शानदार और लोकप्रिय किरदार के लिए बहुत अच्छी तरह याद करते हैं. फिल्म में उनकी मिलती-जुलती फोटो देखकर कई फैंस का यही सोचना है कि वही विष्णु के रोल में हैं.

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वहीं, सोशल मीडिया यूजर्स का एक दूसरा ग्रुप यह दावा कर रहा है कि वह चेहरा साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू का हो सकता है. दिलचस्प बात यह है कि इन दिनों महेश बाबू निर्देशक एस.एस. राजामौली की एक बड़ी फिल्म पर काम कर रहे हैं, जो भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है और जिसमें वह भगवान राम के रूप में नजर आने वाले हैं. इसी वजह से लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद वह इस फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं.

क्या रणबीर कपूर ही निभा रहे हैं विष्णु का किरदार?

इस पूरी चर्चा के बीच एक और बहुत बड़ी संभावना सामने आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर रणबीर कपूर इस फिल्म में भगवान राम के साथ भगवान परशुराम का किरदार भी निभा रहे हैं. पहले की कई बातचीत और इंटरव्यू में खुद रणबीर यह बात साफ कर चुके हैं कि राम और परशुराम दोनों ही भगवान विष्णु के ही अलग-अलग अवतार हैं. अब कुछ फैंस यह मान रहा है कि चूंकि राम और परशुराम दोनों विष्णु के रूप हैं, इसलिए हो सकता है कि भगवान विष्णु के रूप में खुद रणबीर कपूर ही पर्दे पर दिखाई दें. हालांकि, ट्रेलर से यह बात अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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