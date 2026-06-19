2026 में कौन है नेमार की गर्लफ्रेंड? जानिए ब्राजीलियन स्टार नेमार और ब्रूना की लव स्टोरी

ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर जितनी सुर्खियां मैदान पर बटोरते हैं, उतनी ही चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ की भी होती है. नेमार आज अपनी गर्लफ्रेंड ब्रूना बियांकार्डी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं.

कौन है नेमार की गर्लफ्रेंड?

ब्राजील के सुपर स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर को कौन नहीं जानता है. जब वे मैदान पर उतरते हैं, तो डिफेंडर्स के पसीने छूट जाते हैं. कम उम्र में सैंटोस एफसी क्लब से अपने करियर की शुरुआत करने वाले नेमार आज दुनिया के सबसे अमीर और मशहूर खिलाड़ियों में से एक हैं. लेकिन जितनी चर्चा उनके खेल की होती है, उतनी ही सुर्खियां उनकी पर्सनल लाइफ भी बटोरती है. नेमार की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही है.

ब्रूना बियांकार्डी के साथ जीवन

पिछले कुछ सालों में नेमार का नाम कई बड़ी मॉडल्स और हसीनाओं के साथ जुड़ा, जिसकी वजह से वे विवादों में भी रहे. लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा इंसान आता है, जो सब कुछ बदल देता है. नेमार की लाइफ में वो इंसान हैं उनकी मौजूदा गर्लफ्रेंड ब्रूना बियांकार्डी. ब्रूना ब्राजील की एक बेहद खूबसूरत और मशहूर मॉडल हैं. दोनों की लव स्टोरी साल 2021 में शुरू हुई थी. हालांकि, इनका रिश्ता इतना आसान नहीं था. मीडिया रिपोर्ट्स और विवादों के बीच इनके रिश्ते की ब्रेकअप की खबरें भी उड़ीं, लेकिन आखिरकार दोनों ने मिलकर हर मुश्किल को पार कर लिया.

आज ये दोनों एक-दूसरे के साथ एक बेहद खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं. ब्रूना अक्सर स्टेडियम में नेमार की हौसला बढ़ाती दिखती हैं. अभी हाल ही में जब नेमार को 2026 वर्ल्ड कप के लिए ब्राजील की नेशनल टीम में चुने जाने की खुशखबरी मिली, तो उस इमोशनल पल का रिएक्शन वीडियो भी ब्रूना ने ही रिकॉर्ड किया था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ.

चार बच्चों के पिता हैं नेमार

फुटबॉल के मैदान पर गोल दागने वाले नेमार असल जिंदगी में चार बच्चों के पिता हैं और अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं. नेमार के पहले बच्चे का नाम दावी लुक्का है. दावी का जन्म अगस्त 2011 में नेमार की एक्स-गर्लफ्रेंड कैरोलिना डांटास से हुआ था. दावी अब 14 साल के हो चुके हैं और जल्द ही अपना 15वां जन्मदिन मनाएंगे. नेमार की एक और बेटी है हेलेना, जिसका जन्म जुलाई 2024 में मॉडल अमांडा किम्बर्ली से हुआ था. अपनी मौजूदा पार्टनर ब्रूना बियांकार्डी से नेमार को दो बेटियां हैं. बड़ी बेटी मावी का जन्म अक्टूबर 2023 में हुआ था, जबकि उनकी सबसे छोटी बेटी मेल का जन्म जुलाई 2025 में हुआ. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.