19 मिनट 34 सेकंड के Viral Video में ऐसा क्या है जो ढूंढ रहे हैं लोग? पुलिस की मनाही के बावजूद लिंक हो रहा धड़ल्ले से सर्च

Viral Clip: इंटरनेट की दुनिया में इन दिनों MMS क्लिप्स ने तहलका मचाया हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, ये वीडियोज इतने ज्यादा सर्च क्यों हो रहे हैं?

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 18, 2026 2:56 PM IST

क्यों हो रहा वायरल वीडियो सर्च?

Why Searched 19 Minute 34 Second Viral Clip: इंटरनेट की दुनिया में इन दिनों वायरल वीडियो और MMS किल्प्स ने कोहराम मचाया हुआ है, जिधर देखो उधर ही बस इन्हीं की बातें हो रही हैं. आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल हो रहा है. इसी बीच एक 19 मिनट 34 सेकंड का एक प्राइवेट वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. हालांकि, जैसे ही ये वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ साइबर अधिकारियों ने इस लिंक को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी और साथ ही इसे सर्च करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी, बावजूद इसके इस लिंक को इंटरनेट पर ढूंढा जा रहा है.

वायरल हुआ कपल का प्राइवेट मूमेंट

19 मिनट 34 सेकंड के वायरल वीडियो (Viral News) में नजर आया कपल पश्चिम बंगाल का है, जिसे इस क्लिप में आपत्तिजनक हालत में देखा जा रहा था. जानकारी के मुताबिक, जोड़े के प्राइवेट मूमेंट को बिना उनकी मर्जी के इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया, जिसके बाद हरकत में आई साइबर जांच एजेंसियों ने इसे रोकने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है.

पुलिस ने दी चेतावनी

वीडियो में एक अधिकारी जनता को चेतावनी देते हुए कहता है कि, वायरल वीडियो AI-जनरेटेड" या डीपफेक हैं. जानकारों का कहना है कि, पुसिल ने इसे AI का नाम इसलिए दिया ताकि लोग इसे फर्जी समझकर शेयर करना बंद कर दें, लेकिन पुलिस की अपील के बाद भी सोशल मीडिया और सर्च इंजन पर इस क्लिप को देखने वालों की बाढ़ आ गई है. अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि, आखिर पुलिस की चेतावनी के बावजूद लोग इस वीडियो को क्यों सर्च कर रहे हैं.

चेतावनी के बाद भी वीडियो क्यों सर्च कर रहे हैं लोग?

दरअसल, इसके पीछे की वजह के बारे में कहा जा रहा है कि, ये एक 'स्ट्रिसैंड इफेक्ट' है. दरअसल, यह एक ऐसी स्थिति है, जहां लोग किसी चीज को छिपाने या दबाने की जितनी कोशिश की जाती है, लोगों की दिलचस्पी उसमें और ज्यादा बढ़ती है. वहीं कई लोग यह देखने के लिए भी वीडियो को ढूंढ रहे हैं कि क्या यह वाकई AI है या असली?

जालसाज और अपराधी उठा रहे फायदा

हालांकि, इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ है कि, लोगों की इसी गलती और उत्सुकता का साइबर अपराधी धड़ल्ले से फायदा उठा रहे हैं. टेलीग्राम और एक्स पर 'Real Non-AI 19:34 Version' के नाम से लिंक शेयर किए जा रहे हैं, जो असल में मालवेयर ट्रैप या फिशिंग साइट्स हैं. इन लिक्स् पर क्लिक करते ही यूजर्स के फोन या कंप्यूटर हैक होने का खतरा बना रहता है, जिससे आपके निजी डेटा और जानकारी को चुराने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में अनजाने में इन लिंक्स पर क्लिक करना आपको बड़े खतरे या कानूनी पचड़े में डाल सकता है.

