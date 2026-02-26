Youtuber Bonu Komali Death: 21 साल की यूट्यूबर बोनू कोमली ने क्यों की आत्महत्या? मौत से पहले मां को भेजा खास मैसेज

Youtuber Bonu Komali Death: सोशल मीडिया की दुनिया से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. बोनू कोमली सोशल मीडिया पर मशहूर यूट्यूबर हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली. आइए आपको वजह बताते हैं.

Youtuber Bonu Komali Death: बॉलीवुड और टीवी स्टार्स की तरह आज के समय में यूट्यूबर की पॉपुलैरिटी भी कम नहीं है. सोशल मीडिया पर कई यूट्यूबर्स को लाखों लोग फॉलो करते हैं और कमाई के मामले में भी वह कई स्टार्स को टक्कर देते हैं, लेकिन कई बार यूट्यूबर से जुड़ी दिल दहला देने वाली खबरें सामने आती हैं. गुरुवार दोपहर भी एक दुखद खबर सामने आई है. 21 साल की यूट्यबर बोनू कोमली ने आत्महत्या कर ली. बोनू ने आत्महत्या से पहले अपनी मां को खास मैसेज किया, जिसमें उन्होंने अपनी मां के लिए प्यार जाहिर किया. आइए आपको बताते हैं कि बोनू कंटेंट क्रिएशन के अलावा क्या करती थीं?

क्या करती थीं बोनू कोमली?

बोनू कोमली हैदराबाद की रहनी वाली थीं. वह यहां पर अकेले ही रहती थीं. बोनू की मां दुबई में नौकरी करती हैं और उसका एक छोटा भाई भी हैं, जो मां के साथ हैदराबाद में ही रहता है. बोनू हैदराबाद में रहकर बीएस की पढ़ाई कर रही थीं. वह मल्ला रेड्डी यूनिवर्सिटी की छात्रा थीं और पार्ट टाइम यूट्यूबर भी थीं. वह सोशल मीडिया पर काफी फेमस थीं. वह सोशल मीडिया पर अपनी अलग अलग तरह के वीडियोज डालती थीं, लेकिन बीते कुछ दिनों से वह सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर चल रही थीं.

मौत से पहले मां को किया खास मैसेज

बोनू कोमली की मां का नाम सत्य वरलक्ष्णी है और वह कुवैत में बेबीसिटर की नौकर करती हैं. बोनू ने आत्महत्या से चंद समय पहले ही अपनी मां को एक मैसेज किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'मां मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, आप अपना और छोटे भाई का ख्याल रखना.' इस मैसेज के बाद बोनू ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया. हालांकि, बोनू की मां को बेटी के इस कदम के बारे में जानकारी मिल गई थी और वह खबर मिलते ही कुवैत से भारत की ओर निकल गईं.

बोनू कोमाली के आत्महत्या केस पर क्या बोली पुलिस

जानकारी के मुताबिक, सूचने मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुच गई थी, जिसके बाद कई बार फ्लैट का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया. दावा है कि बोनू ने पंखे से साड़ी लटकार फंदा बनाया और सुसाइड कर ली. पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया है कि बोनू तीन साल से एक सीरियस रिलेशनशिप में थीं और रिश्ता टूटने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

