'सुसाइड कर लूंगी…' प्यार था या दबाव, फरमान खान ने क्यों लिया मोनालिसा से शादी का फैसला? बड़ा खुलासा

Monalisa: वायरल गर्ल मोनालिसा इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच फरमान खान ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि, आखिरी उन्होंने मोनालिसा से शादी क्यों की.

Monalisa: 2025 के महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचकर वायरल हुई कत्थई आंखों वाली वायरल गर्ल मोनालिसा (Viral Girl Monalisa) इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में मोनालिसा (Monalisa) ने अचानक अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान (Farman Khan) के साथ शादी करके हर किसी को हैरान कर दिया. फरमान और मोनालिसा ने केरल के एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की. जिसके बाद उनकी शादी को 'लव जिहाद' बताया जाने लगा. अब इन सभी खबरों पर मोनालिसा का बयान आया है. साथ ही फरमान ने ऐसा खुलासा किया, जिसके बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि, मोनालिसा और फरमान की शादी प्यार थी या फिर सिर्फ दबाव?

शादी के बाद उठी अफवाहों पर क्या बोले फरमान?

मोनालिसा और फरमान खान (Monalisa Farman Khan Marriage) की शादी की खबर के बाद से ही दोनों के धर्म से लेकर उनके भागकर शादी करने तक की कई खबरें सामने आ रही थीं. जिसपर अब कपल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बात की और सारी बातों को साफ किया. शुरुआत में ऐसी खबर आई थी कि, मोनालिसा ने घरवालों के खिलाफ जाकर फरमान से भागकर केरल में शादी की, लेकिन अब फरमान ने बताया कि केरल में शादी क्यों की?

मोनालिसा-फरमान ने केरल में क्यों की शादी?

फरमान खान (Farman Khan) ने बताया कि, उनकी और मोनालिसा की शादी केरल में इसलिए हुई क्योंकि, वो वहां अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे, जो अभी 20 दिनों तक और चलेगी. फरमान ने साफ किया कि, मोनालिसा भागकर नहीं आईं, बल्कि वो यहां अपने पिता के साथ आईं हैं. इस दौरान उन्होंने ये बात कबूल की कि, मोनालिसा के पिता दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे और परिवार ने उन्हें जबरन वाप ले जाने की कोशिश की, जिसके चलते दोनों ने पुलिस में सुरक्षा की मांग की थी. वहीं उन्होंने बताया कि, अब वो दोनों केरल में बसने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि, यहां के लोग इंसान को इंसान की नजर से देखते हैं. मोनालिसा

फरमान ने Monalisa से क्यों की शादी?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फरमान ने मोनालिसा संग शादी को लेकर एक ऐसा खुलासा किया जो उनके रिश्ते पर एक बार फिर सवाल खड़े कर सकता है. दरअसल, फरमान ने बताया कि, मोनालिस ने उन्हें शादी के लिए राजी करने के लिए सुसाइड की धमकी दी थी. इस दौरान वहां मौजूद वायरल गर्ल ने कहा, 'मैंने इनसे बोला था कि अगर शादी नहीं करोगे, तो सुसाइड कर लूंगी.'

