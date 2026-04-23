क्यों तेजस्वी प्रकाश ने अली गोनी पर उठाया हाथ? देख हक्की-बक्की रह गई जन्नत जुबैर, Video ने मचाया तहलका

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तेजस्वी प्रकाश अली गोनी पर सरेआम आम हाथ उठाती नजर आ रही हैं.

Tejasswi Prakash Viral Video: 'बिग बॉस 15' (Big Boss 15) और 'नागिन 6' (Naagin 6) जैसे सुपरहिट शोज में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) इन दिनों कॉमेडी कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ सीजन 3' (Laughter Chefs 3) में अपने चुलबुले और मजेदार अंदाज से दर्शकों का दिल जीत रही हैं. शो में वो टीवी के मशहूर एक्टर अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) के साथ खाना बनाते नजर आती है. पहले वो अपने बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा के साथ थी, लेकिन उनके शो छोड़ने के बाद करण की जगह अर्जुन ने ले ली है. इसी बीच शो के सेट से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस अली गोनी (Aly Goni) पर हाथ उठाती नजर आ रही हैं. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है.

तेजस्वी प्रकाश ने अली गोनी पर क्यों उठाया हाथ?

दरअसल, ये वीडियो 'लाफ्टर शेफ्स 3' के अपकमिंग शो के शूटिंग के दौरान का है. जहां शो के सभी सेलेब्रिटी कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं. वहीं सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि, सभी कंटेस्टेंट्स शूट के लिए अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन इस दौरान अली गोनी से शायद तेजस्वी को धक्का लग जाता है और वो पीछे मुड़कर अली को पीछे की साइड पुश करती हैं. जिसपर अली एक्ट्रेस को पहले गले लगाते हैं और फिर उनका हथ पकड़कर गुमा देते हैं. एक्टर के ऐसा करते ही एक्ट्रेस उन पर हाथ उठा देती हैं.

अली-तेजस्वी की नोकझोक देख भौचक्की रह गईं जन्नत

वहीं अली गोनी और तेजस्वी प्रकाश के बीच चल रही इस नोकझोक को देखकर पीछे से आ रही जन्नत जुबैर हक्की-बक्की रह जाती हैं. पहले तो दोनों को बड़ी ही अजीब तरीके से देखती हैं और फिर तुरंत ही वो अपना एक्सप्रेशन चेंज करती हैं और तेजस्वी को गले लगा लेती हैं. लेकिन जन्नता का रिएक्शन देखने लायक था. हालांकि, वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर साफ पता चलता है कि, स्टार्स आपस में मस्ती कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है.

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'लाफ्टर शेफ्स 3' की स्टारकास्ट

आपको बता दें कि, कॉमेडी कुकिंग रियलिटी शो दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है. सेलेब्स अपनी कुकिंग स्किल के साथ-साथ कॉमेडी से लगातार लोगों का दिल जीत रहे हैं. यही वजह है कि, इसके अब तक लगातार 3 सीजन आ चुके हैं और सभी टीआरपी में बवाल काटते हैं. इस शो में जाने माने शेफ हरपाल सिंग सोखी बतौर जज नजर आते हैं और इसकी होस्ट मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह हैं. अगर बात करें 'लाफ्टर शेफ्स 3' की स्टारकास्ट की तो, इसमें कृष्णा अभिषेक, अली गोनी, अंकिता लोखंडे, अर्जुन बिजलानी, तेजस्वी प्रकाश, जन्नत जुबैर, कश्मीर शाह, अभिषेक कुमार, समर्थ जुयाल और एल्विश यादव जैसे मशहूर चेहरे नजर आ रहे हैं, जो मस्ती के साथ खाना बनाते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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