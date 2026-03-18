WION World Pulse 2026: डॉ सुभाष चंद्रा ने बताया पत्रकारिता का उद्देश्य, कही ये बड़ी बातें...

WION World Pulse: जी ग्रुप के संस्थापक और राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा ने पत्रकारिता के उद्देश्य को लेकर बात की है. वह WION वर्ल्ड पल्स 2026 कार्यक्रम में बोल रहे थे.

WION वर्ल्ड पल्स 2026 (WION World Pulse 2026) दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में देश और दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ ही अलग-अलग क्षेत्र की हस्तियां शिरकत कर रही हैं. ये इवेंट सभी को एक साथ लाकर ग्लोबल डायलॉग के जरिए भविष्य की दुनिया को आकार देने का काम करेगा. इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में जी ग्रुप के संस्थापक और राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा (Dr Subhash Chandra) ने कहा, WION वर्ल्ड पल्स समिट 'दुनिया एक है' कि भावना को दिखाएगा, जिसकी आज के कठिन समय में दुनिया को बहुत जरुरत है.

डॉ. सुभाष चंद्रा ने कही ये बात

डॉ. सुभाष चंद्रा ने याद किया कि कैसे खाड़ी युद्ध के दौरान उनके मन में भारत बेस्ड मीडिया नेटवर्क स्थापित करने का विचार आया. आज के समय की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, 'WION के विचार के विपरीत, युद्ध चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है. दुनिया में नए रणनीतिक गठबंधन बन रहे हैं. ग्लोबल मीडिया के सामने ये सवाल है कि अगर दुनिया एक परिवार है तो क्या हम एक फैमिली की तरह व्यवहार कर रहे हैं.' डॉ. सुभाष चंद्रा ने वर्तमान समय को लेकर कहा, पत्रकारिता का उद्देश्य भड़काऊ बयानबाजी और जुड़ाव पैदा करने की कोशिश किए बिना जानकारी देना है. WION जैसे पारंपरिक मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह दर्शकों को सटीक जानकारी दी. आज के समय को देखते हुए दुनिया में कूटनीति को WION जैसे भरोसेमंद मचों की जरूरत है. WION पल्स का उद्देशय हमारे समय की नब्ज को समझना है.

WION वर्ल्ड पल्स 2026 में आएंगे ये गेस्ट

WION वर्ल्ड पल्स 2026 में श्रीलंका के सांसद नमाल राजपक्षे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थिति रहेंगे और मुख्य वक्ता भी होंगे. वहीं, अन्य मुख्य वक्ताओं में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रहलाद जोशी शामिल हैं. इस कार्यक्रम में आने वाले अन्य विशेष अतिथियों में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान, दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा और ईरानी-जर्मन एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी हैं.

Read more